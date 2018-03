Otvorena izložba u povodu obljetnice Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza: U proteklih 40 godina istraživanjem špilja i jama ‘zarazilo’ se i oko 130 Makarana

U povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite voda, u petak je u prostorijama prezentacijskog centra ‘Adrion-srce planine’ otvorena izložba ’60 godina Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza’, koja će zainteresiranim posjetiteljima u idućim danima približiti povijest organizirane speleologije u Hrvatskoj, ali i na našem području, odnosno špiljama i jamama Biokova. Izložba će biti otvorena zaključno do četvrtka 29. ožujka, a među mnoštvom izložaka u info centru Adrion može se pronaći mnogo zanimljivih karti, fotografija, nacrta, dnevničkih zapisa koje otkrivaju makar malo dio iz bogatog 60-godišnjeg djelovanja Komisije, ali i iz onih 40ak godina koliko se speleologija aktivno drži i u našem kraju, nepovratno ‘zarazivši’ veliki broj ljudi iz našeg grada ljubavlju prema istraživanju utrobe Biokova, ali i drugih planina. U modernom prostoru na Gradskom centru Makarska okupilo se jučer nekoliko desetak posjetitelja, koje su u uvodu zajednički pozdravili Željko Međurečan u ime makarskog SAK Ekstrema, te ravnatelj JU Park prirode Biokovo Velimir Vidak Buljan. – Mislim da je ova izložba jedan pravi primjer kvalitetne suradnje, s jedne strane nas iz Javne ustanove Park prirode Biokovo, a s druge onih korisnika koji uživaju u Biokovu, daju mu život i zapravo prikazuju ga u najboljem svjetlu. Zadovoljstvo mi je da Svjetski dan zaštite voda možemo popratiti jednim ovakvim događajem – kazao je u uvodu Vidak Buljan. Sama izložba do sada je obišla više hrvatskih gradova te ‘šetala’ od Zagreba, Karlovca, Dubrovnika, Omiša, Šibenika, preko Zadra, Gospića do Čakovca, a u svakom od gradova standardni postav bio je obogaćen dodatnim lokalnim sadržajem, tako i u Makarskoj gdje su prikazane brojne epizode i sličice iz djelovanja speleološkog odsjeka HPD Biokovo i SAK Ekstrema. – Ono što posjetitelji danas i idućih dana imaju priliku vidjeti je sukus svega važnog što se događalo u sada već 60 godina, koliko je prošlo od osnivanja Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, naravno uz onaj dodatni materijal s našeg područja biokovskih jama i špilja koje su istraživane u ukupno zadnjih 40 godina. Na ovaj način posjetitelji će se moći upoznati i s objavljenom literaturom, poviješću i imenima dosadašnjih pročelnika, razgledati speleološku opremu a isto tako pogledati fotografije, nacrte najvećih jama u Hrvatskoj, pregledati dnevnike, dakle uz mnogo korisnih i zanimljivih informacija. Što se tiče Makarske, interes za speleologijom oduvijek je bio velik – u tih 40 godina oko 130 ljudi iz ovog grada počelo se baviti time, a i danas su speleolozi zapravo najaktivniji unutar planinarskih društava – dodao je Željko Međurečan.

O.Franić / IvoR