Vijećnici Gradskog vijeća Makarske podržali prijedlog gradonačelnika Jure Brkana: Ide se u izradu planske dokumentacije UPU Platno, znatno manjeg je obuhvata i bez zadiranja u morski pojas

Makarski gradski vijećnici su na zasjedanju 23. ožujka usvojili Prijedlog odluke gradonačelnikada se do iduće redovne sjednice Gradskog vijeća pripreme sve potrebne odluke o izmjenama planske dokumentacije glede obuhvata UPU Platno na način da se obuhvat UPU Platno smanji za kompletan zahvaćeni dio morskog akvatorija zajedno s pripadajućim priobalnim dijelom koji se u planu vodi kao Platno.

Rezultat je to višesatne rasprave vijećnika na kojoj su bili i iznijeli svoje stavove i predstavnici Građanske inicijative i građani, a video projekcijom je predlagatelj prezentirao kako bi izgledalo uređenje ovog područja.

Predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić Bebek koji je sazvao sjednicu na temu Područje -rekreativne zone Platno i zaštita Osejave, na zahtjev oporbe, koalicije SDP-HNS-HSU je istaknuo:

“Dakle, donesena je Odluka da se ide u izmjene Planske dokumentacije, odnosno UPU Platno, ali je on znatno manjeg obuhvata i izbjegava se da u taj obuhvat ide obalni pojas i more koje je inače bilo u dosadašnjem UPU Platno. Smanjen je obuhvat i ukupno je oko 7 do 10 hektara“.

Tonći Bilić: “Građani su u strahu od uništenja zelene oaze grada”

Prijedlog je oporbe da se donese odluka o stavljanju izvan snage zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Platno od 21.12.2017. o pokretanju procedure za stavljanje izvan snage odluke o donošenju UPU Platna iz 2011., te da rezultat bude odluka o donošenju trajne zaštite Osejave i Sv. Petra.

Ova odluka nije prošla na Gradskom vijeću. Vijećnici vladajuće koalicije glasovali su protiv. Na početku sjednice predsjednik Vijeća je podsjetio da je sjednica sazvana na prijedlog Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU. Oni su u svojem obrazloženju koje je na Gradskom vijeću u ime kluba vijećnika SDP-HNS- HSU iznio Tonći Bilić istaknuli kako je nužno održavanje ove tematske sjednice, a da bi na njoj gradski vijećnici, stručnjaci iz područja urbanizma, sporta i zaštite prirode, te predstavnici građanskih inicijativa kao i predstavnici mjerodavnih tijela imali priliku iznijeti svoje viđenje i argumentirano objasniti svoje stavove vezano za područje sportsko- rekreativne zone Platno i zaštite Osejave.

„Iako je pokrenutra procedura izrade Izmjena i dopuna PPUG-a s jasno utvrđenim ciljevima i programskim polazištima, vođeni lošim iskustvom drugih gradova građani su danas opravdano u strahu od uništenja zelene oaze našeg grada. Smatramo kako je potrebno reagirati na glas više od 4000 građana koji su svojim potpisom podržali peticiju protiv sustavnog i nepovratnog uništenja poluotoka Osejava, te trajnu zakonsku zaštitu poluotoka Osejava i Sv. Petra“ – kazao je među ostalim, Bilić, te predložio Vijeću donošenje odluke u tom cilju.

„ Neupitna je potreba za unapređenjem sportskog turizma, no on se ne smije odvijati na štetu prirodne baštine na kojoj se temelji cijeli turizam. Smatramo da je pored postojećih sportskih građevina buduću izgradnju potrebno svesti u realne optimalne okvire. Ostajemo pri svom stavu iz 2009. i 2011. da je nepotreban i nerealan toliki obuhvat, prvenstveno zbog ekološke zaštite ovog područja. Svi novi sportski tereni u skladu s izrađenom stručnom podlogom, moraju biti u funkciji nadopune postojećih sportskih građevina (Gradski sportski centar, Tenis centar Hotela Makarska d.d.) zbog povećanja kapaciteta, i zbog poboljšanja uvjeta trenažnih postupaka s ciljem održivog razvoja grada Makarske. Na tome ćemo ustrajati” – najavili su vijećnici SDP-HNS –HSU.

Građanska inicijativa traži trajnu zakonsku zaštitu Osejave i Sv. Petra

Nakon Bilića na Vijeću su svoje stavove iznijeli gosti, a potom vijećnici kojima je i prezentirano idejno rješenje uređenja Platna i to na znatno manjem obuhvatu.

Predstavnici Građanske inicijative naglasili su kako je peticijom prikupljeno 4000 potpisa protiv sustavnoga i nepovratnog uništenja poluotoka Osejave. Građanska inicijativa zahtijeva njegovu trajnu zakonsku zaštitu, te zaštitu Sv. Petra u kategoriji Značajnog krajobraza s jasno naznačenom zabranom bilo kakve gradnje.

Predstavnici Građanske inicijative izložili svoje stavove

Na Međustranačkom vijeću, kako je ovom prigodom kazao predsjednik Gradskog vijeća, postignut je dogovor da se svim najavljenim građanima i udrugama odobrava nazočnost na sjednici te obraćanje Gradskom vijeću u trajanju od 5 minuta, a predsjedniku Građanske inicijative SOS Osejava, Thomasu Mravičiću 10 minuta koliko i Gloryanu Grabneru koji je govorio u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU. Osim njih na sjednici Gradskog vijeća svoje stavove, koje svojim potpisima podržava 4000 potpisanih građana, iznijeli su: Ivana Gabrić, Miljenko Franić i Vanja Batošić, koja je pročitala i otvoreno pismo upućeno premijeru Plenkoviću. Nisu govorili, iako su bili najavljeni Tonči Andrijašević, i Ivan Gabelica čije je razloge izostanka iznio vijećnik Sretan Glavičić, a iako nazočna na sjednici, od izlaganja je odustala Kristina Mirko. Predstavnici Građanske inicijative i građana oštro su kritizirali namjeru da se na Osejavi grade sportski tereni i polazišna stanica za žičaru. Obrušili su se na vladajuće naglašavajući kako treba poštivati volju 4000 građana koji su potpisali peticiju i traže da se UPU Platno stavi van snage kako bi spriječili svaku gradnju.

Gradonačelnik Brkan: “Čuo sam svašta, ali niti jedan argument”

Nakon izlaganja građana gradonačelnik Jure Brkan je ocijenio: – Vidimo da je ova naša izmjena i dopuna UPU sportsko- rekreacijske zone Platna izazvala dosta bure. Već smo objašnjavali što namjeravamo. Htjeli smo čuti vaš glas i vašu peticiju od 4000 potpisnika. Po onome što sam ja sada od svih izlagača ovdje čuo, unatoč traženju, nisam našao argumente! Apsolutno niti jedan održiv argument. Čuo sam svašta: da se radi o novoj snagi, da nije slučajno opožareno područje, da zamajavamo javnost, da pokušavamo zastrašiti, da se radi o betonizaciji, nabujalom karcinomu koji uništava Osejavu… Svašta, ali ne i argumente. Od prvoga dana kada smo dobili časnu dužnost da vodimo ovaj grad, radimo na razvojnim projektima u svim segmentima: društvenom, socijalnom, gospodarskom… Najbitniji akcent djelovanja je na poboljšanju gospodarskog aspekta. Svjesni smo da svi živimo od turizma. Nažalost ne možemo naše hotele puniti svih 12 mjeseci nudeći samo sunce i more. Raditi moramo na novim selektivnim oblicima turizma. Jedan od njih je i sportski turizam. Kao turistički djelatnik dobro znam da jedan teren nije dovoljan niti za domaće potrebe, a kamoli za bilo kakve sportske pripreme nogometaša. Našu ideju uređenja UPU Platno podržavaju: hotelijeri grada Makarske, Zajednica sportskih udruga grada Makarske i Turistička zajednica. Svi navode da su Makarskoj potrebni nogometni tereni i svi se zalažu za zaštitu prirode i prirodne baštine.To nitko ne dvoji i to nam je svima u interesu.

Pojasnio je i zbog čega Platno i što je Platno? „Slušamo o poluotoku Osejava, o uništavanju i betonizaciji poluotoka. Ističem da se ove godine na poluotoku Osejava planirao graditi heliodrom s velikim zahvatima u prostoru i pilanjem šume!? Dolaskom na vlast vidjeli smo da to nema nikakvog smisla i da je neodrživo. Skinuli smo to iz proračuna. Dolazimo do Platna na poluotoku Osejavi. To područje je zapisano u katastru kao njive i doci. Dugi niz godina svašta je bilo na toj prirodnoj zaravni nastaloj nasipavanjem. Radi se o zaravni koja je više puta bila opožarena. Sada vadimo iz škafeta UPU Platno koji je prošao sve instance i koji je na snazi od 2011. Jedno od naših predizbornih obećanja je bila izgradnja sportskog centra Platno”.

Tri nogometna igrališta, parkiralište i polazna stanica žičare

- UPU točno je definirao što se na Platnu može. S obuhvatom, terenima i ono najvažnije da nema nikakve izgradnje, ni etažnih objekata ni stambenih. Nema gradnje ni na obalnom pojasu. Svaki drugi članak navodi – nema gradnje! Izuzetno je dobro elaborirano i tiče se ekološke zaštite prirode poluotoka Osejave. Mi smo došli na ideju da taj prostor iskoristimo još bolje da na tom prostoru pokušamo ugraditi polaznu stanicu žičare i zato smo prostor od 138 000 četvornih metara državnog zemljišta zatražili od države da nam dodijeli jer je to jedina realna površina i na dobrom smo putu da grad Makarska ovo dobije i obogati se s dodatnih 138 000 m2. Nemamo drugačijeg takvog prostora na području našega grada za planiranje ovakvog uređenja. Želimo da se naš grad razvija i diše punim plućima, a da istovremeno zaštitimo prirodu. Radimo transparentno i otvorenih ruku. Ovo su naše želje što bi radili na Platnu. Planirani su sportski tereni i žičara; tri nogometna igrališta, parkiralište i dva teniska terena, sve sukladno s postojećom konfiguracijom terena. Tu planiramo polazišnu postaju žičare. Radili bi i na pošumljavanjem ovog područja. Postojeća šetnica ostaje.

“Ovo su naše želje, a struka će reći što može”

- Ovo mi želimo i s ovim prijedlogom smo krenuli prema izrađivaču izmjena i dopuna UPU Platno o čemu će struka dati sud i reći je li moguće, a onda sukladno svim zakonskim procedurama takv prijedlog će ponovno biti na javnoj raspravi i u konačnici taj će plan doći ili ne na usvajanje Gradskog vijeća – obrazložio je gradonačelnik Jure Brkan.

Nema razloga za strah

Kako slika često govori više od tisuću riječi gradonačelnik je iskoristio mogućnost i projekcijiom približio i nama vijećnicima i građanima Makarske što bi se tu željelo napraviti. – To je samo idejno rješenje, a izrađivač plana će sigurno biti neko od struke iz Splita. Nema nikakvog razloga za strah. Bit će javna rasprava prije sjednice Gradskog vijeća kada se o tome odlučivalo. Obuhvat UPU Platno neće biti veći od 7 do 10 hektara. Hoće li još jedno igralište biti polazište žičare, o tome se može raspravljati. Struka će kazati svoje može li žičara krenuti s Platna, i je li to opravdano, ili da se vraća na staro polazište a to je Zagon – poručio je predsjednik Ožić-Bebek.

Za svo vrijeme sjednice Gradskog vijeća koja je potrajala gotovo pet sati, a u raspravi su sudjelovali vijećnici Tonći Bilić, Sretan Glavičić, Gordana Muhtić. Ivan Šimić, Siniša Srzić,Miro Mucić, Hloverkla Novak Srzić, Danijela Primorac i Ivan Perić, ispred zgrade je trajao prosvjed građana okupljenih oko Građanske inicijative.

Gordana Muhtić je dodatno podcrtala kako su inicirali ovu tematsku sjednicu na kojoj bi se čuo glas građana koji žele zaštiti okoliš što su jasno pokazali potpisivanjem peticije u tako velikom broju. Naglasila je kako je ovo prvi put nakon dugo godina da su se građani okupili oko neke teme. Dodatna pojašnjenja iznio je i Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Makarske. Naglasio je kako ništa nije napravljeno protuzakonito u izradi prostorno- planske dokumentacije te da je prejaka i netočna takva opaska koja je iznesena na sjednici.“ Tvrdim da nešto ne može biti protuzakonito ukoliko je samo u manjim dijelovima neusklađeno s višim ili širim redom prostornih planova”, kazao je Vuković.

Onda kad se odluka izradi, ide u javnu raspravu

- Nažalost gosti kojima je dana riječ na Gradskom vijeću nisu ostali na sjednici nakon svojeg izlaganja i saslušali nas. Što su argumenti slabiji, to su poluistine i neistine češće. Možda smo zakasnili u većoj prezentaciji, ali nismo znali o čemu se uopće radi? Jesu li oni protiv UPU koji je na snazi ili su protiv ovoga što je Jure Brkan najavio, a nisu ni znali što on iznosi. Ovo je sada napravljeno na brzinu. Mi smo dozvolili gotovo svima koji su se javili da govore na Gradskom vijeću, ali njih očigledno to ne zanima. Naša strana njima nije interesantna oni vrte svoju priču koja je po meni čudna. Ni sam nisam znao o čemu se radi. Oni prosvjeduju protiv nečega što eventualno može biti. Procedura je jasna i jednostavna. Donosi se odluka o izradi UPU Platno i kad se izradi ide na javni uvid. Tada javnost ima uvid i mogućnost u kompletan projekt. Mogu tada davati primjedbe i ako su nezadovoljni odgovorima, imaju se pravo organizirati na ovaj način. Oni su sve to u proceduri preskočili i počeli s prosvjedom i neargumentiranim prozivanjem i prikupljanjem potpisa – objašnjava dr. Marko Ožić- Bebek.

Janja Glučina / IvoR

Marko Ožić- Bebek: “Isto želimo i mi i građani” Predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić- Bebek je pojasnio kako se na Platnu planiraju tri nogometna terena jedan s tartan stazom za pripremu atletičara i dva nogometna i teniska terena. „Držim kako je ovo za razvoj turizma nedostatno i nedovoljno te će se morati tražiti rješenja. Naši kapaciteti su mali. U grad dolaze veliki hotelski lanci kao Valamar koji ulaže gotovo milijardu ai ne može dozvoliti da se hoteli zatvaraju i rade samo 8 mjeseci već cijelu godinu. Sigurno je da će se razvijati i kongresni i zdravstveni i športski turizam. Osobno mislim da je malo i da će ukupno na Platnu biti tri nogometna terena, smatram da bi bilo bolje da ih je puno više. - Na temelju važećeg UPU Platna koji je donesen 2011. može se ishoditi lokacijska dozvola, ali se ne može dalje bez vlasništva, a vlasništvo je gradsko. Prema tome nema mogućnosti da netko počne graditi. Mislim da istu stvar želimo mi i građani koji su potpisali tu peticiju. Očigledno to nekima nije u interesu – izjavio je Bebek.

J.G.