Makarska malonogometna liga: Gornja Vala slavi naslov prvaka

Momčad Gornje Vale ovosezonski je prvak 1. malonogometne lige Makarske, ovo je druga titula koju su osvojili malonogometaši iz Drvenika od kada se organizirano igra mali nogomet u gradu podno Biokova. Nakon što su bez ogrebotina izašli iz krize koja ih je tresla u drugom dijelu prvenstva , a najveći im suparnici, sastav All ina, to nije iskoristili, na kraju je sastav kojeg predvodi Zoran Kostanić zasluženo slavio. Ekipa DPH Torcida MR sjajno je odigrala nastavak prvenstva, da su i prvom dijelu odigrali tako dobro mogli su i do naslova. Prošlosezonski prvaci All in posustali su u samom finišu, porazom u zadnjem kolu od CB Monaca na kraju su osvojili tek treće mjesto. Brela su kao i Torcida bolje igrali u drugom dijelu prvenstva, četvrto osvojeno mjesto jedva će zadovoljiti njihove ambicije. CB Monaco je igrao promjenjivo, kad su im u sastavu bili Andrijašević i Brnić bili su strah i trepet za sve protivnike, Donji dio tablice predvode Kingtrade, Baška Voda i Mali Plamen, dok je Balatura na kraju izborila opstanak u ligi. Veliko Brdo je najneugodnije iznenađenje, iako su veći dio prvenstva bili u sredini tablice na kraju su odustali od natjecanja te im je tako pripao fenjer.

Jakov Kovačević