Pošta na staroj adresi u novom ruhu: Među najljepše uređenim poštanskim uredima u Hrvatskoj

Od danas građani za poštanske usluge više ne moraju ići iznad magistrale zbog čega su posebno zadovoljni. Poštanski ured 21300 Makarska ponovno je nakon temeljita preuređenja u svojem „starom“ prostoru uz rivu. Pošta je uređena u žuto sivoj kombinaciji.

Podsjetimo, zbog uređenja poštanski ured je privremeno bio izmješten na adresu Vukovarska broj 2. Jutros je u potpuno novouređenom prostoru, na staroj adresi Trg 4. svibnja 533. br.1. otvorio vrata korisnicima. Povratku na staru adresu obradovali su se osobito umirovljenici, kojima je kažu ovdje puno zgodnije. Nisu krili svoje zadovoljstvo premda neki kažu kako bi više voljeli kada se zu poštama ne bi prodavale razno razne potrepštine.

Zadovoljni i građani i zaposlenici

-Pošte tako rade već posljednjih godina. Važno da sve drugo funkcionira i da su naši klijenti zadovoljni. Zaposlenici ,kojih je u ovom uredu ukupno osam su također zadovoljni novim uvjetima.Ovo je sada jedan od najljepše uređenih poštanskih ureda u cijeloj Hrvatskoj! Sa strane zgrade pošte još je jedan manji prostor sa zasebnim ulazom, ali još nismo odlučili što će u njemu biti, kazala nam je Tea Zekanović, izvršna direktorica Divizije mreže Hrvatske pošte za Splitsko dalmatinsku i Dubrovačko neretvansku županiju.

Postavljena su četiri šaltera i financijski kutak. Šalteri su bez stakala te je komunikacija korisnika i zaposlenika puno bolja. Uredjen je i takozvani „fit“ prostor gdje je smješten financijski kutak. Već u prvim satima preseljenja poštanskog ureda jutros su pohrlili građani ne krijući zadovoljstvo kako su sami izjavili.

Josip Paunović:Puno je bliže i pristupačnije na ovoj adresi obavljati poštanske zusluge. Puno puno je bolje, izgled je odličan a za funkcionalnost ćemo vidjeti.“

Danijela Bago je otvaranje ureda komentirala ovako: Ovo je super!Apsolutno nam je puno pristupačnije doći u poštu ovdje, gotovo na samoj rivi nego ići dalje od centra, kazala nam je.

Poštanski ured je otvoren svaki dan od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 13 sati. U sezoni, odnosno od 15. 6. do 30. 9. ured će biti otvoren od svaki dan i subotom od 7 do 21 sat.

J.Glučina/IvoR