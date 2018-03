Urbanistički plan uređenja naselja Zelenka 2: Prijedlog izmjena i dopuna na javnom uvidu do 4. travnja

Od danas do 4. travnja u gradskoj vijećnici Grada Makarske održat će se javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Zelenka 2, koja je na uvidu od ponedeljka 26 .ožujka svakim danom od 10 do 14 sati. Na javnom uvidu su izložei tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna UPU-a naselja Zelenka 2 zakazano je za srijedu 28. ožujka u vijećnici Grada Makarske, s početkom u 13 sati. Tijekom javnog izlaganja moći će se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe moći će se upisati i u knjigu primjedbi. Nositelju izrade – Odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti najkasnije do 4. travnja. Pismena treba slati na adresu Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarska uz naznaku „Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Zelenka 2 – javna rasprava“.

MP