Skupština Turističke zajednice grada Makarske: Novi slogan „Makarska –zagrljena prirodom“

Na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini Turističke zajednice grada Makarske održane danas u hotelu Meteor pod predsjedanjem gradonačelnika, usvojen je novi logo i slogan TZG Makarske. Skupštinari su izrazili zadovoljstvo izgledom novog loga koji predstavlja ovdašnje dragulje: sunce, more, žalo i planinu i slogan Makarska- zagrljena prirodom

- Makarska je doista posebna ljepotica, rekla bih na svim turističkim kartama. Rijetko gdje u Europi se može vidjeti ovakav spoj planine i mora, zato smo i uzeli taj slogan jer je jedinstven i istinit -istaknula je direktorica Ureda TZ grada Makarske Hloverka Novak Srzić.Skupštinari su usvojili: Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru godišnjeg poslovanja TZG Makarske za 2017. za koje je rečeno da nije bilo nepravilnosti u radu, zatim Godišnje financijsko izvješće TZG za 2017.Izvješće direktorice o radu Ureda TZ za razdoblje od njezina dolaska, a to je od rujna. Usvojeno je i Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Makarske za 2017.

Advent „povećao“ rashode, ali donio zaokret u radu TZ

Uvodno je naglašeno da je prošla godina bila izborna te kako je nova direktorica Ureda dužnost preuzela u rujnu i u tom razdoblju do konca godine načinila zaokret u radu Ureda akcentirajući projekte kojima se sezona može produžiti.Zato su osmišljavani projekti koji i zimi mogu privući goste. Tako je odrađen i advent u Makarskoj koji je donio nešto novo s klizalištem za koji se pokazalo veliko zanimanje, ali i s dobrim izborom koncerta Ž. Bebeka na Silvestrovo. Svake godine Grad i TZ će se truditi taj projekt činiti još boljim. U tom smjeru gradonačelnik Brkan je najavio kako će se više razmotriti i druge lokacije gdje bi bilo više prostora za djecu.Direktorica Novak Srzić je dodala kako će se razmotriti mogućnosti platoa ispred hotela Osejava i dio zabave svakako i tamo organizirati.U Financijskom izvještaju za prošlu godinu navedeno je da je ukupni prihod bio 5.481,904 kn što je 0,3 posto veše u odnosu na 2016., ali rashodi su u obračunskom razdoblju povećani za 11,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 5.808, 812 kn. Do povećanja je dobrim dijelom došlo zbog novih projekata kojima su Grad Makarska i TZ grada pripremile i obogatile ponudu u vrijeme adventa.

TZ ima nekoliko kapitalnih projekata

Direktorica Ureda je navela projekte na kojima se kako je naglasila, najbolje vidi zaokret u radu Turističke zajednice.-Imamo nekoliko kapitalnih projekata kojima želimo promovirati Makarsku na jedan drugačiji način. Prije svega radimo centar za posjetitelje, dobili smo sredstva od Ministarstva turizma.Također, to je jedan multimedijalni centar u kojem će to biti mjesto gdje će turist dobiti sve informacije na jednom mjestu, ali u smislu multimedije s doživljajem bure, Biokova …uz pomoć 3D tehnologije. Tamo će niz sadržaja biti od suvenirnice do male slastičarnice s makarskim slasticama.

Drugo na čemu radimo je jedna mobilna aplikacija kao što imaju svi svi svjetski turistički gradovi. S tom aplikacijom koju očekujemo u srpnju, klikom na svoj mobilni uređaj posjetitelj će moći dobiti sve informacije od biciklističkih staza, zdravstvenih usluga Biokovke, sve servisne informacije, nadamo se i o budućem Domu zdravlja na kojem inzistiramo, o vinskim cestama i o našem Zabiokovlju jer smo odlučili brendirati Makarsku rivijeru s obzirom da živimo na globalnom velikom turističkom tržištu. Moramo zajednički nastupati ne samo Makarska i mjesta Rivijere već i Vrgorac i Imotski s obzirom smo blizu. To je jedan zaokret u politici rada TZ grada Makarske i pri tome niz drugih projekata koji su jako važni u smislu komunikacije s našim turistima; a to je maksimalno oglašavanje digitalnim putem, brošure su poželjne, ali svijet živi digitalno i stoga ćemo upravo dosta ulagati u digitalni marketing.

J.Glučina /IvoR