Javna rasprava traje do 4.travnja: Održano Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Zelenka 2.

U sklopu javne rasprave koja traje od 26.ožujka do 4.travnja danas je u prostoru gradske Vijećnice održano Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja naselja Zelenka 2.

Izlaganju se odazvalo nekoliko zainteresiranih građana, a Prijedlog plana su predstavili voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Tonči Vuković u društvu izrađivača, Srđana Šegvića i Bruna Šegvića iz splitskog Arching studija d.o.o. Kako je u kratkom predstavljanju kazao Vuković, prijedlog donosi manje, ‘kozmetičke’ promjene koje su zamišljene ponajviše s ciljem mogućnosti nadogradnje škole, dok je Srđan Šegvić pozvao građane da idućih dana svaki svoj prijedlog ili primjedbu zapišu ili pošalju jer će se o svačijem mišljenju voditi računa. – Plan se radi za stanovnike, nama je namjera napraviti sve što možemo za vas u okviru zakona i zato očekujemo vaše prijedloge i kritike – kazao je Šegvić. Kao što smo već naveli, krajnji rok za to je srijeda 4.travnja, a do tada se građani s Prijedlogom izmjena i dopuna UPU-a naselja Zelenka 2 mogu upoznati u prostoru Vijećnice u zgradi Grada Makarske, gdje će im svakog radnog dana od 10 do 14 sati biti dostupan tekstualni i grafički dio Prijedloga. Osim u knjigu primjedbi koja je tamo otvorena, prijedlozi i primjedbe mogu se uputiti na adresu Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarska uz naznaku „Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Zelenka 2 – javna rasprava“.

O.F./IvoR