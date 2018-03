Slaba ponuda ribe: Od travnja zabrana izlova u susjednim kanalima

Onaj tko je u Makarskoj uoči Velikog petka našao željenu frišku ribu pravi je sretnik. Ribari, što god su friško ulovili odmah su prodali budući da količine nisu velike. Ponuda je uistinu oskudna i nema baš velikog izbora. Tek tri, četiri ribarska broda jutros uz makarsku rivu gdje građani tradicionalno nabavljaju svježu ribu. Nema ribe kao nekad, a bit će je i manje jer od 31. ožujka na snagu stupa zabrana izlova na ovim unutarnjim kanalima, kaže nammladi ribar iz Podgore. Jutros je ponudio tek moliće i trilje, a drugo šta je bilo sve se u minuti prodalo.

Na susjednom brodu bilo je kozica, mola, zatim tek kilo ili dva raže, pasa. Kažu bilo je par grdobina, ali su i one „pukle“. Eto to je sva ponuda u osam sati. A kako je ponuda mal, a potražnja veća i cijene ne padaju. Cijena trilja po jednom kg je 20 do 80 kn ovisno o veličini, moli se plaćaju od 20 kn za kilo koliko stoje najsitniji do onih većih 80 kn, kozice su od 50 do 60 kn, a morski pas, grdobina i raža kojih već u osam sati nije bilo u ponudi su 80 kn po kilogramu.

U nedostatku friške ribe mnogi su u nabavu krenuli u markete po ribu iz uzgoja. Svi oni kojima je trebalo više ribe kažu išli su na peškariju u Split gdje je ponuda znatno veća, a cijene puno niže.

J.Glučina