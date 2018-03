Koga briga za zvijezde: Rezerve izbacile novi hit, album Ravno u zamku izlazi sredinom travnja

Nakon singlova Ne voli ne voli, Madona i Potoci suza, makarska grupa Rezerve ovih je dana izbacila novi video spot, i to za odličnu baladu Koga briga za zvijezde koja bi mogla biti njihov do sada najambiciozniji pokušaj proboja na glazbeno tržište. Spot je sniman u okolici Splita te nastavlja suradnju benda s režiserom Milanom Latkovićem, a uz gitaristu Antu Puharića uloge u spotu tumače glumice Đana Kuzmanić, Uršula Najev te Zorana Kačić Čatipović. Koga briga za zvijezde ujedno je i zadnji singl koji najavljuje debitantski album, prigodno nazvan Ravno u zamku a koji će za petnaestak dana, odnosno sredinom travnja, biti objavljen u izdanju Croatia Recordsa. Iza grupe Rezerve sada su već četiri godine zajedničkog rada, kao i sedam službenih spotova, prva i druga nagrada na uglednim regionalnim demo festivalima te niz uspješnih živih nastupa, a skorašnji izlazak albuma biti će pravi način da se zatvori jedno poglavlje u njihovoj karijeri te, naravno, otvori neko novo. – Ovaj pjesma i jest jedan malo veći izlet u nekakav mainstream, međutim kao dio materijala ona zapravo odlično zaokružuje ono što smo pokušali postići na samom albumu, ne definirajući se strogo unutar nekog žanra, nego radeći po inspiraciji ali uz stalno nastojanje da taj ‘naš’ zvuk ne ode nikamo. Naravno, mlad smo bend i željeli bi da nas čuje što više ljudi, vjerujem da će naš novi singl mnogima svidjeti – govori nam bubnjar Rezervi Tomislav Miladinović. Debitantski album Rezervi ‘Ravno u zamku’, pak, donosi 14 pjesama i zapravo kao i svi ‘prvi albumi’ nekog benda sumira sve ono što su Rezerve stvarale i razvijale od 2014. godine naovamo. U prijevodu, u pitanju je šarolika ploča na kojoj nipošto neće nedostajati punk žestine koja ih je oblikovala na samom početku, kao i kompleksnijih te melodičnijih pjesama koje su im zapravo i zaštitni znak u posljednje vrijeme.

- Sada smo zapravo već godinu dana ispred pjesma s albuma, ali ne opterećujemo se mnogo. Ne mislim da će uspjeh ili neuspjeh ove pjesme previše utjecati na to što ćemo raditi u budućnosti jer kako god okreneš, bez obzira je li pjesma laganija ili brža, uvijek je u pitanju nešto što smo s guštom napravili pa će tako biti i dalje. Mi smo prije svega live bend i naš živi nastup je ono što nas najbolje opisuje. Zato je zapravo i dobar dio albuma snimljen uživo u Sloveniji, kako bi uspjeli što bolje zabilježiti energiju koju nosimo – dodat će gitarist Ante Puharić. Od svojih početaka u garaži u Tučepima pa do danas, Rezerve su u nekoliko navrata uspješno skrenule pažnju javnosti na sebe – najprije odličnim drugim mjestom na Demo Festu u Banjaluci, iduće godine i pobjedom na hrvatskom Rock Off festivalu, a potom i nizom video spotova koji su ‘kratili’ vrijeme do završavanja cjelokupnog materijala. Bez obzira na dugo čekanje, momci iz Rezervi slažu se da se trud naposljetku isplatio, ne samo zaokruživanjem jedne diskografske priče nego i velikim iskustvom za budućnost.

- Pobjeda na zagrebačkom RockOffu te drugo mjesto na Demo festu su nam omogućili da ljudi čuju za nas, da snimimo i objavimo nekoliko kvalitetnih video spotova i da se cijela ta priča malo zavrti, međutim te stvari znaju biti dvosjekli mač. Dogode se očekivanja za koja nisi siguran jesu li realna, pogotovo osjećaj da će sada nešto krenuti samo od sebe, a zapravo neće, te i dalje praktički moraš sve sam. Ljudima je uglavnom teško razumjeti što sve jedan bend prolazi, od stvaranja glazbe, odnosa, promjena koje dolaze, pa tu budu i neki rezultati, festivali, medijska pažnja, sve su to stvari koje negdje vode i usmjeravaju a da zapravo uglavnom nisi siguran kako se postaviti. Sve se to nekako ogleda i u samom nazivu albuma ‘Ravno u zamku’, pričaju bubnjar i gitarist Rezervi. Dodajmo za kraj, materijal za album je sniman dijelom u studiju u Tučepima, dijelom u RSL studiju u slovenskom Novom Mestu te u studiju Marka Mrakovčića u Zagreb, a miksan i masteriziran u Tučepima u studiju bubnjara Tome Miladinovića. Uz njega i Antu Puhatića (gitara), grupu danas čine vokal Šime Lalić, klavijature svira Leon Lužija, bas gitaru Igor Mrsić a dok čekate službeni izlazak prvog albuma Rezervi, poslušajte njihov novi hit Koga briga za zvijezde.

O.Franić / IvoR