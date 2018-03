Mons. Pavao Banić u uskršnjoj poruci: ‘Tko god je pošao Kristovim putem, nije zalutao’

- Veliki tjedan započeli smo molitvom i razmišljanjem o divnom prizoru svečanog Isusovog ulaska u Jeruzalem, kada se veselilo staro i mlado prostirući haljine kuda je On imao proći, a sav je narod klicao „Hosana Sinu Davidovu“!

Proživljavamo, sjedinjujući se u pobožnosti i s Isusom u presvetom sakramentu Euharistije. Razmišljamo o njegovoj muci kako je nosio križ od Pilatova dvora do Kalvarije. Završavamo ovu pobožnost Isusovom pobjedom nad smrću, kada razmišljamo o onom što i nas čeka po njegovu svjedočanstvu.

Centralni znak je KRIŽ koji je obilježje Kristova, a i našeg života.

Križ je svuda prisutan, na našim zvonicima, crkvama, raskršćima, grobljima, našim domovima, nosimo ga na vratu kao ukras, ali i znak vjere i pouzdanja. Nije nam važno je li križ umjetničko djelo ili dva prekrižena drveta vezana vrpcom, on predstavlja Isusovu ljubav prema nama.

Postoji i nametnuto mišljenje o križu, o kojem moramo duboko razmišljati. Ono počinje u maslinskom vrtu Petrovim zatajenjem i Judinim poljupcem s ciljem izbjeći poruku koju nam daje Krist. Danas nam Petri i Jude nameću želju za boljim životom propagirajući slobodu ubojstva nevinih u majčinoj utrobi, proglašavajući bračnim drugovima isto spolne zajednice, uvodi se rodna ideologija, stvara se umjetna seoba naroda, da bi moćnici svijeta lakše vladali. Ovaj križ nas razara, iako se on prikazuje kao nada slobode i ugodnosti življenja.

Imamo i križ koji smo sami sebi nametnuli. Izumiremo! Zaboravili smo prvu stranicu Biblije gdje nam dragi Bog zapovijeda „rastite, množite se i zemlju sebi pokorite“, prisutan je sve veći strah od prirodne i kršćanske bračne zajednice.

Isusov je put jasan i drugačiji nego nam ga svijet nudi. On je propovijedao skromnima i jednostavnima koji su bili otvoreni slušati kao nevina djeca i znali razlikovati što je dobro, a što zlo. Obraćao je grešnike koji su se kajali, liječio je bolesnike, pomagao siromahe a time dao zadaću i nama. Bogu hvala da ima mnogo i onih koji slušaju i žive Riječ Božju. Nastojimo im se pridružiti, poduprimo ih molitvom i dobrim djelima. Blagoslov dolazi preko rada koristeći talente koje smo od Boga dobili. Mediji reklamiraju brze zarade, bez truda, kladionice su zamka zloga, narkotici pošast vremena u kojem živimo. Krist je simbol pobjede, preko Njega nam dolazi sreća i zadovoljstvo, to nam je jedini putokaz koji garantira potpunu sreću. On je jamstvo istine slobode i poštovanja, On prihvaća svakoga čovjeka kao brata i sestru. Tko je god pošao ovim putem nije zalutao, pokušaj i ti.

Svim ljudima dobre volje, sretno uskrsnuće Gospodinovo, želi u uskršnjoj poruci župnik mons. Pavao Banić.

MP