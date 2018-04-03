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Travanj u dvorani Arte donosi filmove, predstave, književne večeri i dječji program

Datum objave: 03 travnja 2018 | Komentara : 0
Travanj u dvorani Arte donosi filmove, predstave, književne večeri i dječji program
TRAVANJ U ARTA - PLAKATNakon što se projekt ‘Ožujak u dvorani Arte’ proteklog mjeseca pokazao prilično uspješnim, u Gradu Makarskoj odlučili su nastaviti s istim receptom – za vikend je tako objavljen službeni program za ‘Travanj u dvorani Arte’, što znači da sve zainteresirane Makarane (ili goste) do kraja mjeseca čekaju brojna događanja. Travanj u Artu započinje tako predavanjem studenata i voditelja s misionarskog fakulteta iz Njemačke, pod nazivom ‘Resocijalizacija i reintegracija u društvu te može li kršćanska vjera danas praktično pomoći istom’, koje će se održavati od 3. do 5. travnja. Ljubitelji filmskog sadržaja moći će pogledati i ponešto iz programa Kina Mediteran, primjerice naš domaći filmski hit Osmi povjerenik, kao i talijanski dječji film ‘Leo Da Vinci : Misija Mona Lisa’ koji se prikazuju 18. travnja, a za kazališnu predstavu pobrinut će se zagrebački Teatar Exit, koji u petak 13. travnja gostuje s predstavom Balon. U organizaciji Gradske knjižnice Makarska, pak, održat će se gostovanje Marine Vujičić 20.travnja, a idućeg dana, u sklopu Noći knjige, gostuje Damir Carić s predstavljanjem knjige Dobri naši zahodi. Od 24. travnja slijede i tradicionalni Dani vrtića, koji će zaključno do 28. travnja predstaviti vrtiće Zvončica, Ciciban, Radost, Maslačak, Pčelica, Grdelin te Vrapčić, a posljednjeg dana manifestacije donijeti i predstavu Stonoga Goga u izvedbi GKM Split.

O.Franić

 

 Program Travanj u dvorani Arte

3.4. do 5.4. u 19 sati / PREDAVANJE  STUDENATA I NJIHOVOG VODITELJA SA MISIONARSKOG FAKULTETA IZ NJEMAČKE / RESOCIJALIZACIJA I REINTEGRACIJA U DRUŠTVU TE MOŽE LI KRŠĆANSKA VJERA DANAS, PRAKTIČNO POMOĆI U ISTOM! /ORGANIZATOR: UDRUGA ZA RESOCIJALIZACIJU I REINTEGRACIJU STARO ZA NOVO

8. 4. (nedjelja) u 19 sati / DOKUMENTARNI FILM / ‘POSLJEDNJA REFORMACIJA’ /ORGANIZATOR: UDRUGA ZA RESOCIJALIZACIJU I REINTEGRACIJU STARO ZA NOVO

13. 4. (petak) u 20 sati /PREDSTAVA / ‘BALON’ / TEATAR EXIT / ORGANIZATOR: GRAD MAKARSKA

18. 4. (srijeda) u 19 sati / GOST / MARINA VUJIČIĆ / ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA

19. 4. (četvrtak)  u 18 sati / DJEČJI FILM / ‘LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA’ /SERGIO MANFIO, ITALIJA, 2018., 82′ / SINKRONIZIRANO / ORGANIZATORI: KINO MEDITERAN I GRAD MAKARSKA

u 20 sati/ FILM / ‘OSMI POVJERENIK’ / IVAN SALAJ, HRVATSKA, 2018., 139′ / ORGANIZATORI: KINO MEDITERAN I GRAD MAKARSKA

20. 4. (petak) u 19 sati / PROGRAM ZA DJECU U SKLOPU PROGRAMA NOĆI KNJIGE/ ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA

21. 4. (subota) u 20 sati / NOĆ KNJIGE / PROMOCIJA KNJIGE / DAMIR CARIĆ: ‘DOBRI NAŠI ZAHODI’ / ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA

 24. 4. (utorak) u 17 sati / DANI VRTIĆA  / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘ZVONČICA’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

 u 18 sati / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA CICIBAN/ ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE

25. 4. (srijeda) u 17 sati / DANI VRTIĆA  / PREDSTAVLJANJE DJEČJEG VRTIĆA ‘RADOST ‘/ ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

26. 4. (četvrtak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘MASLAČAK’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

          u 18 sati/ PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘PČELICA’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

27. 4. (petak) u 17 sati / DANI VRTIĆA  / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘GRDELIN’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

u 18 sati / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘VRAPČIĆ’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

u 19 sati /ZATVARANJE DANA VRTIĆA / MINI DISCO / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’

28. 4. (subota) u 18 sati / DJEČJA PREDSTAVA / ‘STONOGA GOGA’ / GKM SPLIT /ORGANIZATOR: GRAD MAKARSKA

ULAZNICE U PRETPRODAJI U TURIST BIROU

CIJENA ULAZNICE ZA PREDSTAVU ”BALON” – 30 KUNA
CIJENA ULAZNICE ZA PREDSTAVU ”STONOGA GOGA” – 20 KUNA

PRODAJA ULAZNICA U ORGANIZACIJI KINA MEDITERAN NA ULAZU POLA SATA PRIJE PROJEKCIJE. CIJENA ULAZNICE ZA FILMOVE KINA MEDITERAN – 20 KUNA 

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Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje. Izrada stranica Željko Kovačić - Makarska

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