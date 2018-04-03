Travanj u dvorani Arte donosi filmove, predstave, književne večeri i dječji program
O.Franić
Program Travanj u dvorani Arte 3.4. do 5.4. u 19 sati / PREDAVANJE STUDENATA I NJIHOVOG VODITELJA SA MISIONARSKOG FAKULTETA IZ NJEMAČKE / RESOCIJALIZACIJA I REINTEGRACIJA U DRUŠTVU TE MOŽE LI KRŠĆANSKA VJERA DANAS, PRAKTIČNO POMOĆI U ISTOM! /ORGANIZATOR: UDRUGA ZA RESOCIJALIZACIJU I REINTEGRACIJU STARO ZA NOVO 8. 4. (nedjelja) u 19 sati / DOKUMENTARNI FILM / ‘POSLJEDNJA REFORMACIJA’ /ORGANIZATOR: UDRUGA ZA RESOCIJALIZACIJU I REINTEGRACIJU STARO ZA NOVO 13. 4. (petak) u 20 sati /PREDSTAVA / ‘BALON’ / TEATAR EXIT / ORGANIZATOR: GRAD MAKARSKA 18. 4. (srijeda) u 19 sati / GOST / MARINA VUJIČIĆ / ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA 19. 4. (četvrtak) u 18 sati / DJEČJI FILM / ‘LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA’ /SERGIO MANFIO, ITALIJA, 2018., 82′ / SINKRONIZIRANO / ORGANIZATORI: KINO MEDITERAN I GRAD MAKARSKA u 20 sati/ FILM / ‘OSMI POVJERENIK’ / IVAN SALAJ, HRVATSKA, 2018., 139′ / ORGANIZATORI: KINO MEDITERAN I GRAD MAKARSKA 20. 4. (petak) u 19 sati / PROGRAM ZA DJECU U SKLOPU PROGRAMA NOĆI KNJIGE/ ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA 21. 4. (subota) u 20 sati / NOĆ KNJIGE / PROMOCIJA KNJIGE / DAMIR CARIĆ: ‘DOBRI NAŠI ZAHODI’ / ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA 24. 4. (utorak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘ZVONČICA’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ u 18 sati / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA CICIBAN/ ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE 25. 4. (srijeda) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE DJEČJEG VRTIĆA ‘RADOST ‘/ ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ 26. 4. (četvrtak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘MASLAČAK’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ u 18 sati/ PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘PČELICA’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ 27. 4. (petak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘GRDELIN’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ u 18 sati / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘VRAPČIĆ’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ u 19 sati /ZATVARANJE DANA VRTIĆA / MINI DISCO / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’ 28. 4. (subota) u 18 sati / DJEČJA PREDSTAVA / ‘STONOGA GOGA’ / GKM SPLIT /ORGANIZATOR: GRAD MAKARSKA ULAZNICE U PRETPRODAJI U TURIST BIROU CIJENA ULAZNICE ZA PREDSTAVU ”BALON” – 30 KUNA PRODAJA ULAZNICA U ORGANIZACIJI KINA MEDITERAN NA ULAZU POLA SATA PRIJE PROJEKCIJE. CIJENA ULAZNICE ZA FILMOVE KINA MEDITERAN – 20 KUNA
CIJENA ULAZNICE ZA PREDSTAVU ”STONOGA GOGA” – 20 KUNA
Program Travanj u dvorani Arte
3.4. do 5.4. u 19 sati / PREDAVANJE STUDENATA I NJIHOVOG VODITELJA SA MISIONARSKOG FAKULTETA IZ NJEMAČKE / RESOCIJALIZACIJA I REINTEGRACIJA U DRUŠTVU TE MOŽE LI KRŠĆANSKA VJERA DANAS, PRAKTIČNO POMOĆI U ISTOM! /ORGANIZATOR: UDRUGA ZA RESOCIJALIZACIJU I REINTEGRACIJU STARO ZA NOVO
8. 4. (nedjelja) u 19 sati / DOKUMENTARNI FILM / ‘POSLJEDNJA REFORMACIJA’ /ORGANIZATOR: UDRUGA ZA RESOCIJALIZACIJU I REINTEGRACIJU STARO ZA NOVO
13. 4. (petak) u 20 sati /PREDSTAVA / ‘BALON’ / TEATAR EXIT / ORGANIZATOR: GRAD MAKARSKA
18. 4. (srijeda) u 19 sati / GOST / MARINA VUJIČIĆ / ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA
19. 4. (četvrtak) u 18 sati / DJEČJI FILM / ‘LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA’ /SERGIO MANFIO, ITALIJA, 2018., 82′ / SINKRONIZIRANO / ORGANIZATORI: KINO MEDITERAN I GRAD MAKARSKA
u 20 sati/ FILM / ‘OSMI POVJERENIK’ / IVAN SALAJ, HRVATSKA, 2018., 139′ / ORGANIZATORI: KINO MEDITERAN I GRAD MAKARSKA
20. 4. (petak) u 19 sati / PROGRAM ZA DJECU U SKLOPU PROGRAMA NOĆI KNJIGE/ ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA
21. 4. (subota) u 20 sati / NOĆ KNJIGE / PROMOCIJA KNJIGE / DAMIR CARIĆ: ‘DOBRI NAŠI ZAHODI’ / ORGANIZATOR: GRADSKA KNJIŽNJICA MAKARSKA
24. 4. (utorak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘ZVONČICA’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
u 18 sati / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA CICIBAN/ ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE
25. 4. (srijeda) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE DJEČJEG VRTIĆA ‘RADOST ‘/ ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
26. 4. (četvrtak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘MASLAČAK’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
u 18 sati/ PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘PČELICA’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
27. 4. (petak) u 17 sati / DANI VRTIĆA / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘GRDELIN’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
u 18 sati / PREDSTAVLJANJE VRTIĆA ‘VRAPČIĆ’ / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
u 19 sati /ZATVARANJE DANA VRTIĆA / MINI DISCO / ORGANIZATOR: DJEČJI VRTIĆ ‘BIOKOVSKO ZVONCE’
28. 4. (subota) u 18 sati / DJEČJA PREDSTAVA / ‘STONOGA GOGA’ / GKM SPLIT /ORGANIZATOR: GRAD MAKARSKA
ULAZNICE U PRETPRODAJI U TURIST BIROU
CIJENA ULAZNICE ZA PREDSTAVU ”BALON” – 30 KUNA
PRODAJA ULAZNICA U ORGANIZACIJI KINA MEDITERAN NA ULAZU POLA SATA PRIJE PROJEKCIJE. CIJENA ULAZNICE ZA FILMOVE KINA MEDITERAN – 20 KUNA