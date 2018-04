Nogomet: Uskoci slavili u Makarskoj

1. NL ŽSD, 19. kolo

Zmaj – Uskok 0 : 1 (0 : 0)

Makarsko igralište na GSC-u. Gledatelja: 450

Sudac: Ante Terzić (Podstrana)

Strijelac: 0:1 Pedišić (73.)

Zmaj: Puharić, Bilić, Žigo (od 63. Mandušić), Selak, S. Brnić, Radić, Damir Rašić, I. Rašić, Lozina, Danijel Rašić, Vučemil (od 76. A. Brnić)

Trener: Ante Vitaić

Uskok: Duvnjak, M. Vučemilović-Grgić, Belajić, D. Vučemilović-Grgić, Glavina, Balić (od 77. Ćaleta), Šitum (od 46. S. Vrdoljak), Stanković, Mihovilović, D. Vrdoljak, Maretić (od 66. Pedišić)

Trener: Dalibor Filipović

Crveni karton: Marin Puharić (63.- preoštar start)

Igrač utakmice: Josip Mihovilović

Derbi susret 19. kola 1. ŽNL odigran je u Makarskoj između domaćeg Zmaja i vodećeg na ljestvici Uskoka iz Klisa, a pobjeda je pripala gostima koji su gotovo sigurno s nova tri boda osigurali naslov prvaka i plasman u viši nogometni rang. Zmaju je ovo bila zadnja prilika da pobjedom produži nadu u borbi za vrh, ali odigrali su dosta loše ovu za njih važnu utakmicu. Veliki broj navijača gostiju zajedno s igračima burno je proslavio osvajanje važnih bodova. Prvo poluvrijeme dvoboja proteklo je u rastrganoj i nekvalitetnoj igri. Domaći su pokušavali doći do prilika ubačajima lopti u kazneni prostor gostiju. Pored dva „nebodera“ u obrani Uskoka, to je bila nemoguća misija. Klišani su priprijetili u 25. minuti, udarac Glavine završio je uz samu vratnicu Puharića. Pred odlazak na odmor snažan udarac Ivana Rašića s dvadesetak metara obranio je vratar gostiju Duvnjak. U nastavak Zmaj kreće agresivnije, želeći doći do prednosti. U 55. minuti u prilici je Žigo, Duvnjak je i ovaj put siguran. U 63. minuti se dogodio ključni trenutak utakmice. Vratar domaćih Puharić radi grubi prekršaj na 18 metara i biva opravdano isključen. Potom trener Vitaić povlači iz igre Žigu i uvodi pričuvnog vratara Mandušića. Iz slobodnog udarca Glavina je pogodio gredu domaćih. U 73. minuti slijedi kazna, neodlučnu reakciju obrane Zmaja koristi Mihovilović koji snažno puca sa ruba kaznenog prostora. Mandušić je uspio odbiti loptu koju prihvaća džoker s klupe gostiju Pedišić te ju posprema u mrežu domaćih za konačnih 0:1. Pedišić je mogao u 81. minuti i podebljati vodstvo Uskoka kada je izašao sam ispred Mandušića koji je sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu. I na kraju treba napomenuti da su gosti zasluženo slavili, a Zmaju ostaje na razmišljanje kako dalje.

J. Kovačević/IvoR