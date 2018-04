Mladi Zmaja: Imotskom utrpali četrnaest komada

1. NL Središta Split

Pioniri i kadeti Zmaja gostovali su u Imotskom i slavili. Puharić jedan, a Šimović dva puta tresli su mrežu domaćih u prvom poluvremenu, a to je bio i konačni rezultat. Na jednom od deset najljepših nogometnih terena u svijetu Gospinom docu kadeti su upisali visoku pobjedu od čak 11:1. To su im u veliko omogućili domaći koji su nastupili sa samo 8 igrača. A, kada im je sudac isključio još jednog bio je to potpuno neravnopravan dvoboj.

Pioniri

Imotski - Zmaj 0 : 3 (0 : 3)

Zmaj: Marinović, Lulić, Antunović, Rašić, Matijašević, Vuletić, Botica, Žamić, Puharić (1), Lasić, Šimović (2) (još su igrali: Ivanac, Biličić, Vukić, Srzić, Čović, Nikolić)

Trener: Ivan Carević

Kadeti

Imotski – Zmaj 1 : 11 (1 : 8)

Zmaj: P. Mravičić, Alilović (1), Rakić (1) T. Mravičić, Lelas, Raffanelli, Rakić (1), Serdarević (1), Radić (4), Ivanda (1), Rudelj (2) (još su igrali Marić, Tolić (1), Šalinović)

Trener: Darko Vlatković

J.K./IvoR