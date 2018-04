Zaklada „Kajo Dadić“ u Makarskoj: Prezentiran program „Aktivni u zajednici“

Nakon provedenog javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u provedbi programa „Aktivni u zajednici“, Zaklada „Kajo Dadić“ odabrala je 15 lokalnih zajednica u kojima će zajedno s lokalnim dionicima, provoditi aktivnosti programa s ciljem povećanja društvenog kapitala i razvoja kulture davanja u opće korisne svrhe. Makarska je jedna od tih 15 lokalnih zajednica gdje je danas u gradskoj vijećnici upriličena prezentacija programa. Na prezentaciji su bili u ime Grada Makarske dogradonačelniki iz Odjela za društvene djelatnosti, savjetnica za predškolski odgoj obrazovanje i šport, te, psihologinja Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića i predsjednica Savjetovališta Lanterna,, ravnateljica Javne ustanove Makarska razvojna agencija MARA,izvršna direktorica Udruge Sunce iiz Udruge Ruke za bolju Makarsku.

Program Aktivni u zajednici“ prezentirala je Rada Mužinić, upraviteljica Zaklade „Kajo Dadić“. Naglasila je kako je ovaj program usmjeren na osnaživanje društvenog kapitala kao važnog akumulatora razvoja lokalnih zajednica.

„Kroz ovaj program potičemo razvoj društvenog klapitala, razvoj kulture davanja u opće korisne svrhe, te provedbu društvenih programa u lokalnoj zajednici. U suradnji s predstavnicima lokalnih zajednica iz javnog, civilnog i profitnog sektora izradit ćemo analizu stanja društvenog kapitala i utvrditi potrebe koje su relevantne za lokalnu zajednicu” – naglasila je Mužinić.

Lokalne zajednice iz svih sektora života same će pomoću upitnika svih zainteresiranih dionika i kroz analizu odlučiti koji su to prioriteti oko kojih se trebaju građani ujediniti i zajedničkim snagama ih rješavati. Kao prioritetno, nazočni na ovoj prezentaciji složili su se da je to u Makarskoj prostor jednog kulturnog centra.

Aktivnostima razvoja kulture davanja u opće korisne svrhe poticat će Zaklada dionike da pronađu načine zajedničkog djelovanja kako bi se prikupila sredstva potrebna za rješavanje detektirane potrebe, te povećao društveni kapital u zajednici. Društveni kapital kako je ovdje istaknuto su ljudi koji žele raditi zajednički kako bi ostvarili potrebe od općeg interesa.

Kako bi se takvi i okupili, najvažniji je zajednički cilj. – Kada se ljudi okupe oko zajedničkih interesa onda su to voljni zajedno i odraditi – istaknula je Olivia Prodan Ravlić..

Da se u zajednici može računati na potporu Zaklade, potvrdila je i Sanja Puharić, koja je prošle godine za Srednju školu fra Andrije Kačića Miošića kroz program“Zazelenimo sivu“ za uređenje zapuštenog školskog dvorišta osigurala potporu od 10. 000 kn kroz natječaj „Naš doprinos zajednici“, koji je raspisala Zaklada „Kajo Dadić“ u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Može se puno toga učiniti, a Zaklada kako bi se program „Aktivnost u zajednici“ realizirao, osigurava edukativne radionice o značenju društvenog kapitala i utjecajima na razvoj zajednice, te modelima mobiliziranja građana lokalne akcije i gospodarskog sektora u razvoju kulture davanja te alatima za prikupljanje sredstava potrebnih za provedbu društvenih programa.

Dogradonačelnik Dražen Nemčić je istaknuo kako smo mi realativno mlada zajednica i kako se ne može očekivati da u kratkom roku od rata naovamo stvorimo nešto što se u drugim zemljama stvaralo godinama i koje su daleko ispred nas.

- Ništa nije izgubljeno. Ima vremena i treba raditi. Sve što je nastalo u civilnom društvu kod nas, nastalo je nekako kao reakcija na nešto i srećom i postalo nešto puno više. Tako je primjerice nastala Udruga Sunce kao reakcija na nezadovoljstvo rada institucija. Teško je očekivati zrelost civilnog društva preko noći ali na tome treba puno raditi” – istaknuo je dogradonačelnik Nemčić.

