U Galeriji Gojak 10. travnja: Izložba fotografija hodočasnika Ivice Bote

U utorak, 10. travnja u 20 sati u Gradskoj galeriji Antun Gojak otvara se izložba fotografija hodočasnika Ivice Bote.

Izložba je naslovljena “Put Sv.Jakova – Camino de Santiago” i donosi fotografije s hodočašća ovoga Splićanina u poznato europsko hodočasničko odredište Santiago de Compostela. Kroz četrdesetak fotografija publika će se pobliže upoznati s prirodnim ljepotama i kulturnom baštinom, ali i s posebnim duhovnim ozračjem koje krasi ovu milenijsku hodočasničku rutu.

Izložba će potrajati do 24. travnja, a za posjet će biti otvorena od ponedjeljka do petka u radnom vremenu 9 do 12 i 18 do 20 sati.

J.M.