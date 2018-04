Rukomet: Makarke upisale pobjedu na domaćem parketu

2 HRL-Jug

Hoteli Makarska – Zadar 36 : 24 ( 17 : 12)

Makarska, dvorana na GSC Gledatelja: 50

Suci: Bekavac (Solin) i Mijatović (Kaštela)

Hoteli Makarska: Đuvelek, Vrdoljak, Perić 6, Delalić 2, Bandur 6, Vranješ, Sokol 7, Šalinović 2, Vujčić 1, N. Juričić 7, Ševelj 2, Talaja2, Čović, Batnožić

Rukometašice Hotela Makarska bile su slobodne u ovom prvenstvenom kolu, no to su iskoristile za odigravanje utakmice s ekipom iz Zadra. Veći broj mladih igračica nastupa u seniorskoj ekipi hotelijerki, a kako bi mogle nastupiti na kadetskom prvenstvu Hrvatske te su tako u dogovoru sa Savezom odigrale ovu utakmicu. Makarke su upisale još jednu pobjedu na domaćem parketu. Ovaj put su savladale Zadar s visokim rezultatom od 36:24. Prvo poluvrijeme završilo je vodstvom domaćih od plus sedam. U nastavku je razlika samo rasla, i krajnjih 36:24 preslika je viđenog na parketu dvorane na GSC. Po prvi put su se makarskim gledateljima predstavile mlade Vrdoljak, Batnožić i Čović, koje su upisale prve minute u seniorskoj ekipi. Također je i nakon dužeg izbivanja zbog ozljede zaigrala i Petra Delalić.

Rezultati: Split – Trogir 20 : 24, Zadar – Dalmatinka 25 : 42, Orkan – Sinj 15 : 24, Metković – Marina Kaštela 23 : 30, Hoteli Makarska – Zadar 36 : 24

Poredak: Dalmatinka 26, Sinj 24, Marina Kaštela 18, Trogir 16, Hoteli Makarska 13, Orkan 9, Split 8, Metković 6, Zadar 2

Iduće kolo: Split – Hoteli Makarska

J.K./IvoR