Predstavnici GI SOS Osejava: Gradonačelniku Brkanu predali obrazloženje Peticije

Predstavnici Građanske inicijative SOS OSEJAVA () tekao stručnjak iz područja zaštite prirode koja je podržala Inicijativu primljeni su 6. travnja kod makarskog gradonačelnikakako bi mu predali obrazloženje Peticije protiv sustavnog i nepovratnog uništenja poluotoka Osejava te za trajnu i zakonsku zaštitu poluotoka Osejava i Sv. Petar, uz javno bilježnički ovjerenu izjavu o specifikaciji 5 265 ukupno prikupljenih važećih potpisa, stoji u Priopćenju za javnost GI SOS Osejava.

Dalje se navodi da su tijekom jednosatnog razgovora predstavnici Inicijative iznijeli su argumentirane zahtjeve vezane uz zaštitu Osejave koje je svojim potpisom podržalo 4 177 građana i građanki Makarske. Na prijmu su naglasili kako će bilo kakvo zadiranje u Osejavu otvoriti put betonizaciji, s obzirom na to da planirani gradski projekt podrazumijeva gradnju polazne stanice za buduću žičaru te popratnu infrastrukturu i sadržaje na sportskim terenima. Gradonačelnika su nastojali uvjeriti u potrebu pokretanja procedure zaštite Osejave i Sv. Petra od strane Grada Makarska i trajnog očuvanja zadnjih prirodnih vrijednosti Makarske te su ga pokušali potaknuti na izradu neovisnih sektorskih i stručnih studija i analiza prije razmatranja tzv. razvojnih projekata. Ističu da gradonačelnik ima drugačije poimanje definicije devastacije od onog koje ima 5 265 potpisnika peticije. Gradonačelnik je uvjeren kako izgradnja terena i polazne postaje žičare na Platnu ne znače devastaciju već jedino moguće unapređenje i poboljšanje postojećeg stanja. U tom smislu, gradonačelnik je tijekom razgovora u više navrata izrazio želju da i sam potpiše peticiju kako bi dao do znanja da nije za devastaciju jedinog prirodnog parka u Makarskoj. Inicijativa od gradonačelnika nije dobila nikakve detalje o projektu sportskih terena vezane uz obuhvat, isplativost, broj novozaposlenih te oblik konkretne koristi projekta za domicilno stanovništvo. Prema riječima gradonačelnika, sve će to uskoro napraviti stručni prostorni planeri jer aktualna vlast namjerava realizirati projekt do kraja svog mandata. Prijedlog inicijative o stavljanju trenutnog UPU Platno van snage i izradi potrebnih studija i analiza gradonačelnik je odbio jer takve procedure traju godinama, a njegov je mandat ograničen na četiri godine.

Kao razlog premještanja polazne postaje žičare sa Zagona na Platno gradonačelnik je naveo nužnost prethodne izgradnje pristupne prometnice, za koju Grad trenutno nema novaca. Područje Zagona je potrebno osloboditi i zbog stvaranja prostora za buduću komunalnu zonu i reciklažno dvorište, navodi se između ostaloga u priopćenju za javnost GI SOS Osejava.

MP