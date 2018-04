GCOM: Zbog radova dio grada bez vode, u Bastu bez struje

Danas, 11. travnja u vremenu od 10 do 15 sati, doći će do prekida u opskrbi pitkom vodom zbog radova na vodoopskrbnom sustavu i to: na predjelu Kuk, u trgovačkom centru „Pevec“-Veliko Brdo, trgovini „Konzum“-Veliko Brdo i predjelu Vepric. Mole se cijenjeni potrošači da se na vrijeme opskrbe potrebnim količinama vode. U slučaju vremenskih nepogoda radovi se odgađaju za sljedeći dan.

Zbog radova na 10 kV dalekovodu, danas od 9 do 13 sati, bez opskrbe električnom energijom bit će potrošači u Bastu, obavještavaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

MP