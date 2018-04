Sportska piramida organizira još jedan aktivni vikend: Prijavite se na vrijeme i sudjelujte u jedinstvenom sportskom-rekreacijskom izletu 14. i 15. travnja

Udruga Sportska piramida i njeni treneri pozivaju vas na manifestaciju ” Igrom kroz sport do zdravih navika” koja će se održati u Makarskoj 14. i 15. travnja. Kao i prošle godine, pješačka tura u subotu, prvog dana, kreće ispred hotela “Romana”/ Beach bar “Buba”. Na putu do Gradskog sportskog centra sve sudionike čeka 9 radnih stanica (na svakoj stanici bit će treneri s uputama o obavljanju zadataka), a na samom sportskom centru dodatnih 5 radnih stanica gdje će za sve sudionike biti osiguran ručak i piće. Također, i ove godine bit će organizirana gastro stanica sa lokalnim specijalitetima.Dugog dana, u nedjelju 15. travnja, na rasporedu je pješačka tura od Makra (kod mjesnog groblja) do Velikog Brda nakon čega slijedi ručak i piće u restoranu “Veliko Brdo”. Na samoj stazi bit će 8 radno sportskih stanica, ali i iznenađenja za sudionike. I ove godine u aktivni vikend uključit će se i brojne makarske udruge i sportski kolektivi.Izvor: www.makarska.hr