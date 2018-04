Makarska dijabetička udruga i Apfel: Besplatnoj akciji kontrole šećera u krvi u dva sata odazvala se 124 građana

Apfel i Makarska dijabetička udruga danas su u supermarketu Apfel organizirali besplatno mjerenje šećera u krvi. Akciji koja je trajala dva sata, odazvao se veliki broj građana. Čak njih 124 je u tom kratkom vremenu provjerilo šećer u krvi, iskoristvši ovu hvalevrijednu akciju. Od, predsjednika Makarske dijabetičke udruge, doznajemo kako je situacija kod građana Makarske sasvim dobra. “Istina, otkrivena su i tri slučaja povećane koncentracije šećera u krvi gdje to nije bilo očekivano. No, to ne znači da je netko odmah dijabetičar, ali je svakako je upozorenje da treba kontrolirati svoje zdravstveno stanje što i je smisao ovih akcija. Inače, u ovom prostoru Apfela koji nam od samih osnivanja Udruge, a to je već preko 18 godina svesrdno pomaže, ovo je prva akcija, kaže Brkušić.

J.G. / IvoR