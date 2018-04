1 HMNL, 20. kolo: Split Tommy nadigrao Novo vrijeme Apfel

U derbiju 20. kola 1. HMNL Split Tommy je pobjedom nad Novoi vrijeme Apfel došao na korak do osvajanja prvog mjesta uoči doigravanja za futsal prvaka Hrvatske. Splićani su slavili rezultatom 3:1 čime su otpisali Makarane iz utrke za 1. mjesto, Split Tomiju tako preostaju još dva kola za očuvanje startnr jedinice. Za goste ostaje nada da mogu do drugog mjesta, no za to će im trebati pobjeda protiv Futsal Dinama u Zagrebu u zadnjem kolu ali i još jedan kiks modrih u što je teško povjerovati. U obostrano nervoznom početku utakmice prvu izglednu priliku imali su domaći u 7. minuti, Grcić je pucao iz slobodnog udarca a Bašković odbio loptu u korner. Uzvratili su gosti preko Eduarda, no njegov udarac nije predstavljao veći problem za Luketina. U 12. minuti Čorluka je pucao sa desetak metara ali je pogodio tek gredu Baškovića. Gosti su počeli rano igrati sa igračem-vratarom, međutim nisu ozbiljnije zaprijetili vrataru Luketinu. U 14. minuti Splićani su poveli, Perić je ubacio sa desne strane a loptu pod gredu gostiju zakucao Čorluka. Nakon toga gosti su zaprijetili iz slobodnog udarca, Kazazić je snažno pucao a Luketin obranio njegov udarac. Pred odlazak na odmor domaći još jednom prijete, Suton je savladao Baškovića ali je Musinov izbacio loptu sa same gol crte. Niti pola minuta u nastavku bilo je dovoljno domaćima da povećaju vodstvo, Đuraš je izašao sam ispred Baškovića te mu kroz noge zabio za 2:0. U 23. minuti Suton je išao sam prema Baškoviću a prekršajem sa leđa zaustavio ga je Eduardo. Sudac Tomić je bez oklijevanja pokazao put u svlačionicu vodećem strijelcu lige. Suton je iz slobodnog udarca sa desetak metara pospremio loptu u mrežu gostiju za visokih 3:0. Perić je neprimjereno reagirao prema sucu Tomiću u 35. minuti koji je i njemu pokazao crveni karton. Makarani su vrlo brzo izigrali obranu domaćih i pogotkom Kazazića smanjili na 3:1. Do kraja gosti ne uspjevaju ozbiljnije ugroziti vrata Luketina čija je momčad na kraju upisala zasluženu pobjedu.

Jakov Kovačević