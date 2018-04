Od 20. do 30. travnja: Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Klasa: 350-02/10 – 20/8

Urbroj: 2147/01-05-02/2-18-153

Makarska, 11. travnja 2018.

Na temelju članka 96. i 98. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od 11. travnja 2018. godine

Grad Makarska objavljuje

(ponovnu)

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica

Javna rasprava sa javnim uvidom u novi Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica, provest će se u trajanju od 10 dana, i to od 20. travnja do 30. travnja 2018. godine, u vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, svakim danom od 10 do 14 sati.

Javno izlaganje o novom Prijedlogu izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica, održat će se dana 23. travnja 2018. godine, u vijećnici Grada Makarske, s početkom u 12 sati.

Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana. Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna predmetnog UPU-a bit će objavljen i na službenim stranicama Grada Makarske, na adresi www.makarska.hr , pod poveznicom „Prostorno planska dokumentacija – postupci u tijeku“.

Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

Nositelju izrade odnosno Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani, pravne osobe i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 30. travnja 2018. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Obala kralja Tomislava 1

21300 M a k a r s k a

uz naznaku „Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica – javna rasprava“.

v.d. pročelnika:

Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

