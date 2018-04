U derbiju 21. kola: Sloga bolja od Uskoka

1. NL ŽSD

Derbi ovog kola odigran je u Mravincima, a domaća Sloga pobijedila je vodeći Uskok rezultatom 3:1. Osim sebi Sloga je pomogla i Zmaju koji je savladao Omiš i prednost Uskoka smanjio na 8 bodova. Prije nekoliko kola Klišani su imali 13 bodova više i činilo se izvjesnim da će sa lakoćom doći do prvog mjesta. Sada se stanje promijenilo. Zmaj i Sloga još uvijek im mogu poremetiti planove jer za njim zaostaju dostižnih osam bodova. Mosor je prekinuo negativni niz, na svom je Pricviću porazio Omladinac i došao do zlata vrijednih bodova. Isto se to može reći i za Hvar koji je u otočkom derbiju nanio poraz Postirama i tako se približio luki spasa. Jadran iz Kaštel Sućurca nezadrživo tone, na domaćem su terenu odigrali sa Orkanom 0:0 i potonuli na predzadnje mjesto prvenstvene ljestvice. Tučepski Jadran gostovao je u Otoku kod fenjeraša OSK-a, a iako su važili za velike favorite osvojili su tek bod. Jedinu pobjedu u gostima izborili su nogometaši GOŠK-a. U Prološcu su savladali Mladost i izbacili je iz kruga momčadi koje se nadaju osvajanju prvog mjesta. Pred Zmajem je važno gostovanje kod GOŠK-a, za nadati se je da će ga uspješno okončati. A nakon toga dolazi mu Uskok, pobjedom bi finiš prvenstva mogli učiniti potpuno stresnim.

Rezultati: Sloga – Orkan 3 : 1, Zmaj – Omiš 2 : 0, Mosor – Omladinac 1 : 0, Jadran KS – Orkan 0 : 0, OSK – Jadran T 1 : 1, Hvar – Postira S 1 : 0, Mladost – GOŠK 1 : 2

Poredak: Uskok 45, Zmaj 37, Sloga 37, Jadran T 35, Mladost 35, GOŠK 34, Orkan 31, Omiš 27, Postira S 27, Omladinac 22, Hvar 22, Mosor 22, Jadran KS 20, OSK 19.

J.K. /IvoR