Tour of Croatia: Posebna regulacija prometa 19. travnja od 7 sati

Makarska će i ove godine, četvrtu godinu zaredom, biti sudionik jednog od najvažnijih sportskih događaja u Hrvatskoj – velike međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia, koja će se održati od 17. do 22. travnja. Utrka započinje u Osijeku, a naš grad će biti dio treće etape koja se vozi 19. travnja od Trogira, preko Okruga, Brela, Baške Vode, Makarske, te zatim Tučepi, Podgore, a završava napornim biciklističkim usponom do vrha Sv. Jure. Ulazak biciklista u grad Makarsku očekuje se oko 15.45 minuta, a izlazak oko 16.05 sati. Sudionici utrke proći će dijelom Vukovarske ulice, Ulicom Ante Starčevića, Ulicom kralja Zvonimira, Obalom kralja Tomislava, Marinetom, Franjevačkim putem i Ulicom Stjepana Ivičevića.Povodom održavanja međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia 2018., u četvrtak 19. travnja bit će na snazi posebna regulacija prometa. Naime, u vremenu od 7 sati do završetka utrke bit će zatvoren promet za motorna vozila Ulicom kralja Zvonimira od križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira IV (supermarket Tommy), gradskom rivom (Obala kralja Tomislava, Marineta i Franjevački put). Grad Makarska stoga apelira na sve građane da do 7 sati uklone svoja vozila s rive jer će u protivnom parking služba iste premjestiti o njihovom trošku.Na gradskoj rivi već od 13.30 sati započinje program u sklopu kojega će se ove godine po prvi put, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, organizirati informativno-edukativne aktivnosti za djecu i mlade. Dvoje edukatora učenike će se upoznati s kretanjem bicikala u prometu kao primarnim oblikom alternativnog načina kretanja prema direktivi Europske unije, a nakon toga će imati priliku sudjelovati i u programu edukacije o razvrstavanju otpada. Najbolje očekuju nagrade organizatora i sponzora, a sve sudionike prigodne nagrade.Kao i prethodnih godina, svi posjetitelji na gradskoj rivi imat će priliku utrku – prolazak biciklista kroz cilj te proglašenje pobjednika – pratiti na velikom televizijskom ekranu.

Izvor: www.makarska.hr