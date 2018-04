KK ‘Mawashi’: Sara Jelić i Lorena Gazilj izborile nastup za svjetsko prvenstvo

Proteklog je vikenda u Opatiji održano prvenstvo Hrvatske u pointfigtingu za starije kadete, u low-kicku za juniorke te kick-lightu za seniore. Na prvenstvu je nastupilo 320 natjecatelja iz 60 klubova, a boje makarskog Kickboxing kluba Mawashi branilo je sedam boraca. Prva mjesta osvojile su Sara Jelić i Lorena Gazilj. Sara je nastupila u uzrastu starijih kadetkinja u kategoriji do 50 kg. Dvije pobjede su joj donijele naslov prvakinje Hrvatske. Lorena je nastupila u kategoriji do 65 kg te je s dvije pobjede automatom i ona osvojila zlato. Ovim rezultatima Jelić i Gazilj osigurale su nastup za svjetsko prvenstvo koje će se održati u rujnu ove godine.

Leon Nola pobjedom je dogurao do polufinala kojeg gubi i osvaja treće mjesto. Toma Rujak nastup je završio polufinalnom borbom, te i on osvaja broncu. U uzrastu starijih kadetkinja nastupila je Paola Burić, ali nije uspjela doći do medalje. U low-kicku među juniorima nastupio je Mario Lončar i također osvojio broncu. U uzrastu seniora borio se Mario Sikirica u kategoriji kick-light do 84 kg. Pobjedom je ušao u polufinale koje je izgubio te i on na kraju osvaja broncu. Makarski borci tako su se iz Opatije vratili sa dvije zlatne i četiri srebrene medalje, a predvodili su ih treneri Pero Gazilj i Zvonimir Boban.

J. K./KK Mawashi