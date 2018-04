Košarka B 1 liga: Jović i Lalić za pobjedu Amfore

Amfora: Jović 28, B. Šimić 13, Prgomet 8, Lalić 15, Šarić 7, Pribisalić 3, I. Radalj, Z. Radalj

Prvenstvo B 1 košarkaške lige, a zapravo se i ne zna radi čega se igra, došlo je do doigravanja. Iako službeno još nije završio osnovni dio natjecanja već se igra play off i play out, kako se nema gdje ispasti iz ove lige nema ni potrebe za igranje play outa. U borbi za prvaka natjecat će se Trogir, DOŠK i Mislav, a prvoplasirani će ući u A 2 ligu. Na utakmici protiv mladih košarkaša Dubrovnika Amfora je u zapisniku imali samo osam košarkaša, među njima bilo je veterana i kadeta. Jović je već po tradiciji bio najbolji domaći igrač, a dobar učinak imao je i veteran Niko Lalić koji se još jednom vratio na parket kako bi pomogao klubu.

J.K. /IvoR