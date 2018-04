Nogomet: Zmaj i Sloga na minus šest

1. NL ŽSD, 22. kolo

Kako se približava kraj natjecanja u 1. ligi NS ŽSD tako raste i neizvjesnost u borbi za osvajanje prvog mjesta, a zakompliciralo se i na dnu prvenstvene ljestvice. Prednost Uskoka se smanjila na šest bodova u odnosu na Zmaj i Slogu iz Mravinaca. Klišani su drugi put zaredom na domaćem terenu sa klubovima koji se bore za opstanak odigrali remi, fenjeraš iz Kaštel Sućurca čak je bio bliži pobjedi od favoriziranog domaćina. Zmaj je bio uvjerljiv na gostovanju u Kaštel Gomilici, a da su iskoristili još neku od brojnih prigoda igrači Ante Vitaića mogli su i sa do veće pobjede. Makarani u zadnje vrijeme igraju u dobroj formi, do kraja sezone i raspored im ide na ruku pa nada u osvajanje prvog mjesta još tinja. Kao i Zmaj i Sloga je do bodova došla na gostovanju u Postirama, čak su u pet navrata tresli mrežu domaćeg vratara. Iznenađenje kola priredila je momčad OSK-a iz Otoka, na gostovanju kod Orkana osvojili su bodove koji im puno znače u borbi za opstanak. Jadran je u Tučepima očekivano porazio Mosor koji je sve bliži petoj lizi, Omladinac je pobjedom nad Mladosti pobjegao iz zone ispadanja. Treći uspjeh na domaćem terenu ostvario je Omiš, gusari sa Cetini slavili su protiv Hvara rezultatom 3:2.

Rezultati: Uskok – Jadran KS 2 : 2, GOŠK – Zmaj 0 : 3, Postira S – Sloga 0 : 5, Orkan – OSK 2 : 3, Jadran T – Mosor 2 : 0, Omladinac – Mladost 3 : 2, Omiš – Hvar 3 : 2

Poredak: Uskok 46, Zmaj 40, Sloga 40, Jadran T 38, Mladost 35, GOŠK 34, Orkan 31, Omiš 30, Postira S 27, Omladinac 25, Hvar 22, Mosor 22, OSK 22, Jadran KS 21

Iduće kolo: Zmaj – Omladinac

J.K./IvoR