KK ‘Mawashi’: Lorena, Anđela i Sara zlatne cure iz Makarske

Prošlog vikenda u austrijskom Innsbrucku održan je Svjetski kup u kickboxingu Austrian Classics. Ukupno je nastupilo preko 2100 natjecatelja iz 220 kluba iz 28 država. Nastupio je i Kickboxing klub ‘Mawashi’, koji su na ovom turniru predstavljale tri cure Sara Jelić, Lorena Gazilj u uzrastu starijih kadetkinja i Anđela Stanić u uzrastu seniora, i osvojile 2 zlatne, 3 srebrne i jednu brončanu medalju.Prvog dana natjecanja, na rasporedu je bio pointfighting. Sara Jelić je nastupila u kategoriji do 46 kg, s tri izvrsne pobjede stiže do finala gdje s dva boda razlike gubi od Europske prvakinje iz Italije Chiare Theodorani i tako osvaja srebrnu medalju.Lorena Gazilj je nastupila u kategorijama do 65 i preko 65 kg. Na rasporedu je prvo bila kategorija preko 65 kg, gdje Lorena s tri izvrsne pobjede osvaja zlatnu medalju i pojas Svjetskog kupa. Nakon toga je uslijedila kategorija do 65 kg. S tri pobjede Lorena stiže do finala, al’ već izmorena gubi u finalu od predstavnice iz Velike Britanije, te tako svojoj zlatnoj medalji pridodaje još jednu srebrnog sjaja.Anđela Stanić je nastupila u seniorkama do 65 kg, s dvije pobjede stiže do polufinala, gdje gubi od predstavnice iz Njemačke koja na kraju osvaja tu kategoriju, a Anđela osvaja brončanu medalju.Drugog dana natjecanja na rasporedu je bio light contact. Nastupile su Sara Jelić do 46 kg i Anđela Stanić do 65 kg.Sara s dvije pobjede nad Mađaricom i Ruskinjom stiže do finala, gdje se opet susreće s talijankom Theodorani. Nažalost, i ovaj put Theodorani je bila za dlaku bolja od naše Sare, tako Sara osvaja još jednu srebrnu medalju.Anđela Stanić s 4 izvrsne pobjede (nad dvije Austrijanke i dvije Talijanke) osvaja zlatnu medalju i pojas Svjetskog kupa u seniorskoj konkurenciji. Ovo je fenomenalan uspjeh za našu Anđelu nakon 2. mjesta sa Svjetskog prvenstva iz studenog prošle godine.Ove cure svakim natjecanjem pokazuju da se trud i upornost na kraju isplate. U pratnji su bili treneri Pero Gazilj i Zvonimir Boban koji su imali veliku ulogu u njihovom radu, te naposljetku u ostvarenom rezultatu.

J.M./KK Mawashi