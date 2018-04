Vaterpolo: Galebaši skoro prosuli plus pet

Vaterpolisti Galeba teže su od očekivanog došli do nove pobjede na gostovanju kod Delfina iz Rovinja koji u Rijeci igra domaće utakmice. Početak susreta u potpunosti je pripao gostima, nakon prve četvrtine imali su + 3. I druga dionica igre protekla je u nadmoćnoj igri Galeba, na odmor su igrači Milovana Čovića otišli sa vodstvom od 8:4.Nakon treće četvrtine ništa nije ukazivalo da bi do kraja dvoboja moglo doći do neizvjesnosti. Gosti su zadnju četvrtinu počeli u opuštenoj igri jer su bili uvjereni da će bodovi pripasti njima. Vaterpolisti Delfina to su iskoristili i došli na korak do iznenađenja, iako su smanjili prednost gostiju na samo jedan pogodak zaostatka više od toga nisu mogli.

J.K.