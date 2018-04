1 HMNL : Tek nakon zadnjeg kola biti će poznati sudionici play offa

Tek u zadnjem kolu osnovnog dijela prvenstva bit će poznato kojih će šest momčadi nastaviti borbu za naslov prvaka. Slavljem na neugodnom gostovanju u Osijeku , Futsal Dinamo je ostao u utrci za prvo mjesto. U posljednjem kolu momčad Miće Martića tražit će pobjedu protiv Novog vremena, a osluškivat će i rezultat dvoboja između Nacionala i Split Tommya. Osijek je ovim porazom ostao tek s teoretskim izgledima za plasman u doigravanje. Split Tommy je pobjedom nad Crnicom došao na korak do osvajanja prvog mjesta, pobjedom u zadnjem kolu nad Nacionalom u Zagrebu potvrdio bi jedinicu. Novo vrijeme Apfel i Nacional su podjelili bodove odigravši 3:3. Makarani će u doigravanje krenuti sa trećeg mjesta, „novinari“ su remijem ostali u igri za doigravanje. No brojne su kombinacije po pitanju raspleta utrke za doigravanje. Dubrovački Square je došao do vrijedne pobjede na gostovanju u Labinu čime je povećao svoje izglede za plasman među prvih šest klubova. Za to će mu trebati pobjeda u zadnjem kolu kada u Dubrovniku gostuje Alumnus koji je slavio protiv Vrgorca. Uspinjača i Brod 035 su odigrali 1:1, žuta podmornica je tako osvojila prvi ovoproljetni bod. Šibenska Crnica ima od svih momčadi koje se nadaju plasmanu u iduću rundu natjecanja najveće izglede, za ostvarenje tog cilja potrebna joj je pobjeda na domaćem terenu protiv sada već drugoligaša Potpićana.

Jakov Kovačević