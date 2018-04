Prva ŽNL, 23. kolo: Zmaj bolji u gostima nego kod kuće

Malobrojni gledatelji vidjeli su još jedno blijedo izdanje nogometaša Zmaja koji na domaćem terenu nisu uspjeli savladati Omladinac iz Vranjica koji se grčevito bori za opstanak. Prigoda za pogotke bilo je malo sa obje strane, prvu koju su imali domaći su iskoristili i poveli sa 1:0. Spretni Bokšić u 25. je minuti odbijenu loptu preciznim udarcem s petnaestak metara pospremio u mrežu Bebića. Dvije minute iza toga Franić je uputio prvu udarac u okvir vrata domaćih, no Mandušić je izbacio loptu u korner. Dedić je na dodavanje Žige pokušao savladati vratara gostiju u 35. minuti, njegov udarac sa ruba kaznenog prostora nije bio precizan. Nastavak susreta pripao je borbenim gostima, Perkovićev pokušaj završio je iznad grede domaćih. Omladinac je poravnao rezultat u 72. minuti, veliku grešku obrane Zmaja iskoristio je Nerlović i ubacio loptu u prazna vrata domaćih. I pored slabe igre Zmaj je mogao doći do pobjede u 86. minuti, Ivan Rašić našao se u dobroj prigodi, ali je bio neprecizan. Trener Zmaja Vitaić utakmicu je započeo sa mlađim igračima, kako igra i rezultat nisu bili dobri pokušao je to popraviti uvođenjem veterana Ivana Rašića i na kraju Mirka Selaka, no taj se pokušaj pokazao neuspješnim.

Jakov Kovačević