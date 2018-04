Biciklizam: Ivan Okmažić osvojio prvo mjesto u Vodicama

Natjecatelji Biciklističkog kluba Makarska u nedjelju su sudjelovali na 20.MTB Croatia Cupu u Vodicama, te ostvarili dobre rezultate u konkurenciji 150 vozača iz Hrvatske, BiH, Slovenije, Italije, Francuske i Ukrajine. Najbolji plasman od naših biciklista ostvario je Ivan Okmažić osvojivši 1. mjesto u kategoriji do 15 godina. Ivan je odmah na početku zadao ritam, odvojio se u trećem krugu i glatko došao do pobjede. Luka Okmažić je nakon težeg pada na startu bio prisiljen nadoknađivati zaostatak za konkurencijom te je završio ukupno na četvrtom mjestu u kadetima, a Petra Okmažić je osvojila 3. mjesto do 11 godina. U poretku za Kup Hrvatske Ana Okmažić je bila 5. među seniorkama, Nenad Okmažić završio je 3. među veteranima C i Teo Beus 2. u kategoriji rekreativaca.

O.F.