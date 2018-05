Sve djevojčice koje žele trenirati rukomet, a rođene su između 2006. do 2010. to imaju priliku upravo ovog svibnja. Naime, Ženski rukometni klub Hoteli Makarska pokrenuo je Školu rukometa. Upisi i treninzi su ponedjeljkom,srijedom i petkom i to od 10 do 15 sati u gradskoj dvorani. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 091/578 31 26.

