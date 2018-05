Na pozornici s velikima: Grupa Ischariotzcky izborila nastup na INmusic festivalu

Nakon što su u proteklim mjesecima objavili sing Perfect Sky, a potom se počeli predstavljati publici živim nastupima, breljansko-makarski pop band Ischariotzcky ovih je dana napravio još jedan značajan korak naprijed – osigurali su nastup na ovogodišnjem izdanju INmusic festivala u Zagrebu gdje će dijeliti pozornicu s nekima od najvećih svjetskih pop i rock glazbenika. Naime, grupa predvođena vokalom Joškom Klarićem pobijedila je na upravo okončanom natječaju INmusic breakthrough koji je provođen po hrvatskim i slovenskim internet portalima te je osigurala ‘upad’ u festivalski line-up zajedno s grupom Futurski iz Slovenije. Podsjetimo, ovogodišnje izdanje INmusic festivala održava se od 25. do 27. lipnja, a listu izvođača predvode Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent te mnogi drugi.

O.F. /IvoR