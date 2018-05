Otvorena prva poslovnica Erste & Steiermärkische Bank u Makarskoj: Donacije za Udrugu “Sunce” i TZ grada Makarske

U Makarskoj na adresi Stjepana Radića broj 7, otvorena je danas prva poslovnica Erste & Steiermärkische Bank d.d.. Tim povodom u hotelu Miramare upriličena je svečanost otvaranja prve poslovnice ove banke u Makarskoj koja nudi novi koncept poslovanja. O tome su u nazočnosti brojnih građana, poduzetnika i predstavnika općina s Makarskog primorja i grada Makarske, govorili predsjednik Uprave, direktor regionalne direkcije i, direktorica filijale u Makarskoj. Predstavnici Uprave uvodno predstavili način poslovanja i vrste usluga koje pruža klijentima te o razvijenosti Erste banke na području Županije i Hrvatske. U Županiji ova banka posluje s više poslovnica. No prvi put u Županiji sada u Makarskoj se klijentima nudi novi koncept poslovanja. Inače, ova poslovnica u Makarskoj je druga u Hrvatskoj po novom uslužnom modelu. Ovo je novi način poslovanja banke koji još više odgovara klijentima.“ U Županiji je prisutna Erste Bank s više poslovnica i osobito bankomata, odnosno četvrtina mreže ove banke u Hrvatskoj. Fokus je Erste Bank je na Dalmaciji jer smatramo da je to područje za ekonomski rast u turizmu ali ne samo u turizmu već želimo podržavati puno projekata i vezanih uz turizam ali i one koji nisu ” – naglasio je predsjednik Uprave

- Prema novom uslužnom konceptu poslovnica je podijeljena u nekoliko zona. Centralno mjesto naše poslovnice je zona dobrodošlice gdje ćemo dočekivati naše klijente i ovisno o razlogu njihova posjeta upućivat ćemo ih u jednu od zona. Znanjem i iskustvom, naravno uz tehnologiju, mi ćemo našim klijentima biti na usluzi i savjetima pomoći u njihovom svakodnevnom poslovanju i financijskom planiranju. Prostor nove poslovnice na 160 metara četvornih uređen je u skladu s novim konceptom uslužnog modela banke, a zapošljava sedam ljudi. Imamo 4 transakcijska savjetnika, jednog financijskog savjetnika za građanstvo i jednog financijskog zastupnika za malo i srednje poduzetništvo - naglasila je direktorica Iva Boras. Zadovoljstvo zbog otvaranja poslovnice Erste Bank u Makarskoj i dobrodošlicu, te uspješan rad zaželio je gradonačelnik Jure Brkan.

- Uvijek me veseli otvaranje novog gospodarskog subjekta u gradu jer to znači i nova radna mjesta, novi proizvod i novu ponudu našeg grada. Dolazak vaše eminentne banke s novim konceptom uslužne djelatnosti posebno raduje. Uvjeren sam da će i vaše usluge pridonijeti povećanju investicija u gradu te će vaš način poslovanja potaknuti i konkurenciju. Zato vam želim dobrodošlicu i dug i uspiješan rad u Makarskoj – istaknuo je gradonačelnik Brkan.

Predstavnici Erste Bank u Makarsku su došli s vrijednim darovima. Naime, na svečanom otrvaranju predstavnici Erste & Steiermärkische Bank uručili su dvije vrijedne donacije. Trurističku zajednicu grada Makarske darovali su čekom od 15 000 kn za nabavu pametne klupe Steora. Ček je direktorica poslovnice Iva Boras u ručila Hloverki Novak Srzić, direktorici TZ grada Makarske. Druga donacija također ček od 15 000 kn Udruzi osoba s invaliditetom “Sunce”, za nabavu potrebne didaktičke opreme uručena je Oliviji Prodan Ravlić.

