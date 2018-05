Započela sezona spašavanja: HGSS po mraku i nepristupačnom terenu izvukao teško stradalog Poljaka s Biokova

Pripadnici HGSS Makarska sinoć su uspješno izveli akciju spašavanja teško ozlijeđenog poljskog turista koji je stradao na Biokovu. Naime, preko centra 112 u 19.25 sati stigao je poziv da je na predjelu ispod vrha Štropac (oko 1200 metara nadmorske visine) prilikom spuštanja pao 25-godišnji mladić zadobivši teško ozljede glave i desne noge. Zbog teško dostupnog terena prva ekipa spasitelja do unesrećenog stigla u 22 sata, a ukupno je više od pet sati bilo potrebno da stradalog Poljaka nešto prije 3.30 sati spuste do Velikog Brda gdje je čekala ekipa Hitne pomoći. Ukupno je u akciji sudjelovalo 24 pripadnika HGSS-a (22 iz Makarske i jedan iz Splita) a kako nam kažu, upravo zbog terena i mraka u pitanju je bila jedna od možda i najtežih akcija spašavanja do sada.

O.F. / foto HGSS