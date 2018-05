Biciklistički klub “Makarska”: Uspon Biokovo 2018. u nedjelju 13. svibnja, start s makarske rive

Biciklistički klub“Makarska“ i ove godine organizira uspon na biokovski vrh – Sv. Jure 1762 metara. Peti Uspon na Biokovo održat će se u nedjelju 13. svibnja. Start utrke je u 10 sati s makarske rive, ispred zgrade Grada, veliki mul. Prijave će se zaprimati od 8 sati ispred PŠRD Arbuna na Plišćevcu.

Od Nenada Židića, tajnika Biciklističkog kluba Makarska, doznajemo kako je utrka već promovirana na Facebook profilima kluba i prijavljena HBS-u u rekreativni kalendar. U ovoj utrci mogu sudjelovati svi bez obzira na godine. – Nema dobnih granica,voze se cestovni i brdski bicikli i muškarci i žene – podsjeća Židić.

Nema dvojbe kako Biciklistički uspon na biokovski vrh širi ponudu ciklioturizma, ali pridonosi bogatijoj cjelokupnoj turističkoj ponudi Makarske rivijere.

Prema programu Uspona zatvoreni start je u pratnji policije do prelaska magistrale, (državna cesta D8), u smjeru Vrgorac, državnom cestom „D 512“ do skretanja na stazu za vrh Sveti Jure, odnosno do ulaza u Park prirode Biokovo. Promet neće biti zatvoren, a Park prirode bit će zatvoren do 15 sati jer jee završetak utrke u 14 sati. Natjecanje se odvija u šest kategorija, a predviđene su i vrijedne nagrade. Na samoj stazi tijekom vožnje bit će osigurana okrepa na nekoliko mjesta, a po završetku utrke predviđena je svečanost,druženje, podjela nagrada i zajednički ručak za sve.

J.G.