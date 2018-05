Poljoprivredni savjetnik upozorava: Masline treba zaštiti od moljca, a agrume od lisnog“ minera“

Kako je uz turizam maslinarstvo na Makarskom primorju, slobodno se može reći druga poslovna preokupacija ovdašnjeg stanovništva budno se prati događanje u maslinicima. Za sada je još rano prognozirati kakav će biti urod iako je dobar dio maslina dobrano procvjetao i pokazao „resu“ većinu maslinika tek čeka cvatnja u ovih desetak dana. No važno je sada u svibnju maslinu osigurati sa svim što je potrebno kako bi se mogli nadati zdravu urodu. Valja naglasiti kako u ovom mjesecu više nema nikakve rezidbe u maslinicima ali je potrebno tretiranje prvenstveno radi zaštite, preporuča poljoprivredni savjetnik Bernard Bokšić. „Najprije je potrebno tretirati maslinu protiv maslinova moljca. Za sve one koji su ekološki osvješćeni preporučuju se bio preparati „bio bit“ i „baturad“. Također se sada preporuča i folijalno hranjivo- prehrana masline preko lista. To je sve što se radi ovih dana u maslinicima i čeka se da sasvim procvjeta maslina. Klima kakva je ovih dana na Makarskom primorju sasvim pogoduje maslini.

I dok se u svibnju u maslinicima nikako ne preporuča rezidba, za agrume važi suprotno. Upravo sada, kada su topli dani treba odrezati suhe grane. Savjetnik Bokšić upozorava da se pojavila prva generacija lisnog minera agruma te ih zato odmah treba tretirati radi zaštite sistematičnim preparatima.

J.Glučina