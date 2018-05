Završetak radova: Nova rasvjeta na lukobranu

Zahvaljujući dogovoru Grada Makarske, Makarskog komunalca d.o.o. i Lučke uprave Splitsko-dalmatinske u sljedećih nekoliko dana trebali bi završiti radovi na novim instalacijama za rasvjetu na lukobranu. Radovi koje izvodi tvrtka Prolux d.o.o. započeli su 8. svibnja, a trebali bi biti završeni do sredine sljedećeg tjedna. Troškove materijala i građevinskih radova snosi izvođač, dok će Makarski komunalac d.o.o. pokriti troškove pljeskarenja i ponovnog bojanja kandelabara.- Godinama se situacija pokušavala riješiti manjim popravcima jer se mislilo da do učestalih iskrenja dolazi zbog procesa oksidacije. No, popravci su postali sve učestaliji, a problemi su ostali. Zato smo od Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije u ožujku zatražili kompletnu sanaciju. Istina, zbog dogovora s izvođačem i nabavkom materijala sve se malo odužilo, no svi radovi bit će završeni za nekoliko dana. Građevinski radovi su pri kraju, a kroz četiri do pet dana bit će završeni radovi na pljeskarenju i bojanju kandelabera – potvrdio nam je direktor Makarskog komunalaca d.o.o.www. makarska.hr