Futsal: Novo vrijeme Apfel poraženo, o polufinalu odlučuje majstorica

1. HMNL

Četvrtfinale doigravanja za futsal prvaka Hrvatske

Visok poraz Novo vrijeme Apfel, o polufinalu odlučuje majstorica

Square – Novo vrijeme Apfel 6 : 1 (1 : 0)

Dubrovnik, SD Gospino polje

Gledatelja: 300

Suci: Nikola Jelić i Saša Tomić

Strijelci: 1:0 Daničić (8), 1:1 Osredkar (22), 2:1 Konsuo (28), 3:1 Rezo (32), 4:1 Konsuo (34), 5:1 Konsuo (37), 6:1 Gašpar (37)

Square: Primić, Tikvica, Bevanda, Cvijetković, Rezo, Kuraja, Zarač, Konsuo, Gašpar, Leovski, Daničić, Turk Trener: Antun Bačić

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Musinov, Eduardo, Andrijašević, Lucas, Herceg

Trener: Teo Strunje

Najbolji igrač: Antonio Konsuo (Square)

Dubrovački Square u uzvratnom je dvoboju četvrtfinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske visokim rezultatom porazio momčad Novo vrijeme Apfel , a o plasmanu u polufinale odlučivat će majstorica koja će se odigrati u Makarskoj. Gosti su do vodstva mogli na samom početku utakmice, no udarac Kazazića zaustavila je vratnica. Nedugo nakon toga i domaći preko Reze pogađaju vratnicu Baškovića. Square je do vodstva došao u 8. minuti, asisten je Rezo, a Daničić strijelac za 1:0. Iako su Makarani imali nekoliko prigoda na odmor se ipak otišlo s minimalnom prednošću domaćina. Početkom nastavka gosti su poravnali na 1:1, Eduardo je dodao za Osredkara koji pogađa mrežu Primića. Propuste Novog vremena kaznili su domaći u 29. minuti, kada je Rezo zabio za 2:1. U 32. minuti Rezo nakon udarca iz kuta sjajnim pogotkom povećava prednost domaćih. Sve dvojbe po pitanju pobjednika ovog susreta riješene su u 34. minuti, kada je na dodavanje Bevande najbolji igrač utakmice Antonio Konsuo pogodio za nedostižnih 4:1. Od tada Novo vrijeme pokušava sa igračem-vratarom, no bez uspjeha. Naprotiv, pogodcima Konsua i Gašpara Square dolazi do visoke pobjede i na kraju slavi sa 6:1.

J. Kovačević/arhiva MP