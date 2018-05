Park prirode ‘Biokovo’: Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske obilježava se obilascima Kotišine, radionicama i predstavom za djecu

Već osmu godinu zaredom Javna ustanova Park prirode ‘Biokovo’ sudjeluje u obilježavanju Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske, koji traje od danas (ponedjeljak 14. svibnja) pa sve do nedjelje 20. svibnja. U sklopu ovogodišnjeg programa JU PP ‘Biokovo’ će u suradnji s Makarskim komunalcem kroz ovaj tjedan organizirati obilaske botaničkog vrta Kotišina uz besplatno stručno vođenje, kao i edukativne radionice ali i zabavni program za djecu. Tako će najmlađe Makarane idućih dana čekati edukativne radionice ‘Pronađi me u vrtu’, ‘Biljke u slikarstvu i u našim mozaicima’, kao i ‘Kukci u službi cvjetova’, dok će se za zabavu pobrinuti Produkcija Z iz Splita i to s lutkarskom predstavom ‘Tko sam, što sam’ koja će biti izvedena u srijedu. Program ovogodišnjeg Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske možete pročitati u nastavku teksta.

O.Franić