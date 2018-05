Zbog redovne zamjene mjernih uređaja 15. svibnja bez struje će biti potrošači u mjestu Gradac i to:

od 9:00 do 10:00 ulice: Jadranska ulica – kućni broj od 67 do 91, Jedro – kućni broj od 1 do 15, te od 10:30 do 11:00 ulice: Korljanova, dio Konopljika, dio Ribarske.

Uključenje se vrši bez prethodne najave.

MP