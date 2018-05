Treća utakmica osmine finala za futsal prvaka Hrvatske: Novo vrijeme Apfel pobjedom nad Squareom izborilo polufinale

Prednost domaćeg terena iskoristila je momčad Tea Strunje i u majstorici savladala Square rezultatom 6:2, te tako drugom pobjedom izborila plasman u polufinale doigravanja za futsal prvaka Hrvatske. Prvo poluvrijeme proteklo je u odličnoj igri domaćih i gostiju, a nije nedostajalo ni uzbuđenja i neizvjesnosti. Domaći su u 4. minuti došli u početno vodstvo, solo akciju Lucas je završio lob udarcem koji nije uspio obraniti Primić. A u 6. su u prilici bili Kuraja za goste, a Vuković domaće, i Bašković i Primić bili su sigurni. Cvjetković je u 7. minuti iz slobodnog udarca sa desetak metara pospremio loptu u vrata domaćih za 1:1. Minutu iza toga novi pogodak gostiju, Cvijetković je ponovo precizan sa 7-8 metara. Nakon udarca iz kuta Kazazić pogađa mrežu Primića za poravnanje rezultata. Na asistenciju Kazazića Bajrušović silovitim udarcem donosi novo vodstvo domaćima i erupciju oduševljenja na tribinama. U 16. minuti domaći i gosti imaju po pet prekršaja pa do odlaska na odmor igraju opreznije kako nebi skrivili kazneni udarac. U nastavku susreta redale su se šanse za šansom, udarce Lucasa, Kazazića sjajno brani Primić, a Bašković zaustavlja pokušaje Cvjetkovića i Reze. Brazilac u redovima domaćih Lucas u 27. minuti pogađa vratnicu Squarea. U 30. minuti isključen je Tikvica, a domaći koriste igrača više. Na dodavanje Musinova Kazazić s tri metra zakucava loptu u mrežu nemoćnog Primića. Dubrovčanima je u 33. minuti isključen i Kuraja, s igračem više Kazazić postiže hat-trick. Square nakon toga igra sa golmanom-igračem, no to im nije pomoglo da poprave rezultat. Naprotiv, primili su i šesti pogodak kada je Eduardo iz svog dijela terena ubacio loptu u njihova prazna vrata u 35. minuti. Novo vrijeme tako se plasiralo u polufinale doigravanja, a protivnik im je drugoplasirana momčad osnovnog dijela prvenstva Futsal Dinamo iz Zagreba.

Jakov Kovačević