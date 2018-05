Sportski tereni na Platnu uz zaštitu pomorskog dobra: Gradsko vijeće smanjilo obuhvat za 2,52 hektara, iz plana potpuno izbačen morski akvatorij

Gradonačelnik: Konačni sud će dati struka, a plan će prije toga biti na uvidu građanima

Gradsko vijeće usvojilo je zajedničku odluku o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja(UPU) Sportsko-rekreativne zone Platno i s tim u vezi izmjena Prostornog plana Grada Makarske kojom je iz obuhvata plana izbačen morski akvatorij, a kopneni dio smanjen za 2,52 hektara.Naime, od ukupne površine od 22,83 hektara, kopneni dio obuhvaćao je 19,60 h, a izmjenama plana smanjen je na 17,08 hektara. Odluka o smanjenju obuhvata i izbacivanju akvatorija, čime je gradska vlast odbacila bilo kakvu mogućnost gradnje u obalnom, usvojena je bez podške oporbe.Odluka je donesena na osnovu prijedloga gradonačelnika Jure Brkana sa prethodne sjednice Gradskog vijeća održane 23. ožujka na kojoj su nazočili i predstavnici Građanske incijative SOS Osejava i zainteresirani građani kojima je dana prilika da javno kažu svoje mišljenje.

-Rekli smo da ćemo smanjiti obuhvat plana, zaštititi pomorsko dobro, to smo i učinili, i opet nije dobro. I dalje se šire dezinformacije. O izgradnji nogometnih terena potpuno se neutemeljno priča kao o devestaciji prostora, a činjenica je samo jedna. Obuhvat plana smanjili smo sa 19,60 na 17,08 hektara. Sve drugo su špekulacije i neistine. Od tih 17 hektara vjerojatno će 6 do 7 hektara biti izgrađeno pod nogometnim terenima, prometnicom i polaznom postajom žičare. No, to ćemo znati kad struka, odnosno izrađivač da svoj prijedlog izmjena plana. Ovo je tek odluka o izmjenama plana koji će, nakon što prođe proceduru, a prije nego što dođe na dnevni red Gradskog vijeća, doći na javnim uvid svim građanima i oni će moći vidjeti svaki detalj koji se planira. Znači, uvažili smo kritike da je obuhvat prevelik, smanjili ga, radimo transparentno i radimo dobar projekt za grad. Vjerujem da naše mišljenje dijeli i većina građana Makarske koji su u proteklih nekoliko mjeseci mogli vidjeti da mi ne radimo na devastaciji kako tvrde neki pojedinci iz SOS Osejave. Na žalost, glavni među njima imaju neke svoje privatne interese i zato dižu paniku. A nama je važan javni interes i da Makarska ide naprijed, izjavio je gradonačelnik Jure Brkan.Predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić Bebek podsjetio je kako je Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreacijske zone Platno na snazi još 2011. te kako se već 10-ak godina u javnom prostoru govori o potrebi izgradnje sportskih terena o kojima je proteklih godina postojao politički konsenzus. To su potvrdili i stručnjaci iz različitih sfera duštvenog života koji su su se izmjenjivali kao članovi radnih skupina u postupku izrade strateških dokumenata Grada Makarske te, bez obzira koja je politička opcija bila na vlasti, naglašavali kako je izgradnja sportskih terena neophodna za produljenje turističke sezone i razvijanja selektivnih oblika turizma.

Makarska kasni za Istrom onoliko godina koliko su Istrijani prije izgradili sportske terene

-Slušali smo protuargumente na prošloj sjednici vijeća ali meni nijedan od njih nje bio prihvatljiv. Nitko iz Građanske incijative zapravo nije govorio o Platnu, prostoru koji želimo oplemeniti a koji je trenutno nasut šutom i potpuno devastiran nego o devastaciji Osejave i Nugla. I to i dalje govore. Iako smo sad još i smanjili obuhvat i svima je jasno da je spominjanje bilo kakve deavstacije Osejave i Nugla dezinformacija jer uopće nisu u obuhvatu plana. Pa tko je to protiv izgradnje 4 nogometna terena na Platnu? Pitajte privatne iznajmljivače, hoteljere, ugostitelje…pitajte ih treba li izgraditi 4 sportska terena? Vjerujem da bi njihov odgovor bio DA jednako kao i naših građana da im postavite to pitanje. Budimo svjesni da je Istra ispred nas onoliko godina koliko je ranije počela graditi sportske terene i na taj način obogatila svoju turističku ponudu. Ali, ne, nekome to ne odgovara. Špekulira se o potencijalnim investitorima poput Jake Andabaka, našeg gradskog vijećnika, dolaze čak do premijera. A zapravo se tu više ne radi ni o ekologiji ni o zaštiti prirode nego o političkim ambicijama pojedinaca i osobnim interesima koji su nas, eto, doveli u apsurdnu istuacju da na ovom vijeću raspravljamo hoćemo li podržati jedan ovako dobar projekt ili ne. Mi stojimo čvrsto iza ovog projekta i plana i garantiramo da se tamo neće dogoditi ništa što nije dobro za ovaj grad i da će nastati devastacija, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić Bebek podsjetivši kako se nekad na isti način napadalo projekte poput proširenja Gradskog groblja i izgradnje lukobrana na koje se danas gleda potpuno drugim očima.

Neka SOS Osejava postavi referendumsko pitanje

Predstavnici Grada osvrnuli su se i na peticiju na koju se cijelo vrijeme pozivaju čelnici Građanske incijative SOS Osejava, a kojoj je glavno pitanje bilo da se izjasne jesu li protiv sustavnog i nepovratnog uništavanja polutotoka Osejave.- Kad tako postavite pitanje, naravno da će građani to potpisati jer svi su protiv devastacije i uništavanja Osejave. Pa i mi smo protiv toga. Što se mene tiče, nemam nikakav problem da Građanska incijativa postavi referendumsko pitanje. Ali vjerujem da neće, jer bi onda trebalo razlučit što su činjenice i postavit konkretno pitanje. Ali to njima ne odgovara.Radije će špekulirat o nećemu što se nikad neće dogoditi, nego govoriti o činjenicama, komentirao je predsjednik Gradskog vijeća.

