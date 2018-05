Gradsko vijeće Makarske: Izradom izmjena i dopuna planske dokumentacije će obuhvat zone Platno biti smanjen za više od 2 hektara

Nakon žustre rasprave vijećnici grada Makarske većinom glasova za, te 6 protiv i jednim suzdržanim, na 8. sjednici Gradskoj vijeća, održanoj 15. svibnja pod predsjedanjem, usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „sportsko-rekreativne zone Platno“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Usvojena je također Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Usvajanjem ove Odluke omogućava se u izradi planske dokumentacije smanjenje obuhvata Platno, obrazložio je uvodno Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. “Radi se o dva postupka koji se vode paralelno. Prije mjesec i pol doneseni su zaključci da se na Gradskom vijeću donesu ovakve dvije odluke. Prije svega da se izmijeni Zajednička odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko- rekreativne zone Platno i s tim u vezi Izmjena i dopuna PP uređenja grada Makarske. Tu ste odluku donijeli potkraj prošle godine prvenstveno zbog pomicanja polazišta žičare, zbog definiranja same sportske zone, dok je ovom sjednicom dan naputak da se mijenja Odluka i da se uz programske zadatke koji su tada doneseni, dopuni s ciljevima smanjenja obuhvata “sportsko- rekreativne zone Platno” za morski akvatorij i za kopneni dio plivališta. Gradonačelnik je sa stručnom službom i s izrađivačem izmjena i dopuna plana Patno i Prostornog plana digitalno utvrdio o kojoj se zoni radi kako bi se sve točno uklopilo. Najtočnija površina ovog obuhvata koju utvrđuje Županijski prostorni plan iz 2013. je 19,60 hektara.

To je u našem Prostornom planu. Greška je što stoji u Urbanističkom planu 22,83 hektara i to će sada biti u ovim izradama izmjena i dopuna usklađeno i uređeno prema Županijskom planu i prema stvarnoj površini 19, 60 hektara, a donošenjem ove Odluke omogućeno je da se rade izmjene i dopune kojima će obuhvat biti umanjeno za još 2,52 hektara. To je prijedlog gradonačelnika da se i u Urbanističkom planu Platno i u Prostornom planu uređenja grada Makarske u izradama izmjena tih prostorno planskih dokumenata za taj dio smanji obuhvat dakle na način da se potpuno isključi površina akvatorija, a da se kopneni obuhvat smanji za 2,52 hektara” – kazao je Vuković.

Sretan Glavičić o izmjeni planske dokumentacije: “Tužna priča u osam teških koraka”

Unatoč obrazloženju o smanjenju obuhvata oporbeni vijećnici su istaknuli da su protiv ovakve odluke. Sretan Glavičić ispred Kluba vijećnika SDP- HNS- HSU kronološki je podsjetio na donošenje planske dokumentacije, na više izmjena planskih dokumenata i kako je nastao plan sportsko- rekreativne zone Platno. Govoreći o prostornom planiranju, o županijskom planu i izmjenama planova Grada Makarske, ocijenio je: – Makarska je duga tužna priča u osam teških koraka. Ocijenio je kako plan sportsko-rekreativne zone Platno nije u skladu s javnim interesom, te da zato ovaj Klub vijećnika neće glasati za, zahtijevamo donošenje odluke o trajnoj zaštiti Osejave s trajnom zabranom bilo kakve gradnje”.

Marko Ožić- Bebek: “Ništa što nije dobro za ovaj grad, nikakva devastacija se tamo neće dogoditi”

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić- Bebek je upozorio kako rasprava na ovakav način nije dobra te da se u zonu Platno upetljava čitava Osejava. “Spočitava se da se u zonu ugrađuje plaža Nugal da će netko dobiti koncesiju. Takav način razgovora nije dobar. Prihvaćam argumente, ali ih nisam čuo. Ja imam argumente i oni su transparentni. Već 15 godina se o tome raspravlja i razmišlja. Do sada su rađena dva plana i stručnjaci su rekli što bi trebali napraviti. I nikada nitko nije spomenuo da bi trebalo ukinuti Plan koji je na snazi te da ne bi tamo trebalo graditi sportske terene. Svi; hotelijeri, privatni iznajmljivači, ugostitelji, uvijek su naglašavali važnost selektivnog turizma na kojem treba razvijati grad Makarsku i da su nam potrebni sportski tereni. Čitava priča krenula je s dezinformacijama i polinformacijama i da se medijski prikaže kako se u ovom slučaju radi o betonizaciji i izgradnji zgrada na Osejavi i ne znam čega sve ne. U to se uvlače potencijalni investitori, gospodin Jako Andabaka, naš vijećnik (Raos,op.a.) sve do premijera. Radi se o argumentima. Mi idemo u izgradnju sadržaja koji nisu devastacija i nisu uništavanje zelenih gradskih prostora, zasadit ćemo i više stabala, struka će reći gdje i koliko. Gradnja sportskih terena omogućit će razvoj turizma i jedan iskorak u ukupnom napretku. To je jedini prostor koji možemo dobiti za sportske terene koji pripada RH i podnijeli smo zahtjev da taj prostor dodijeli Gradu Makarskoj. Tko će tu graditi, to će pokazati javni natječaj kada bude vrijeme, možda će i sam Grad krenuti u gradnju takvog centra koji će unaprijediti Makarsku. Ne možemo ostati na ovoj razini turizma na kojoj smo sada. Ispred Kluba vijećnika ističem kako HDZ- HSLS, čvrsto stoji iza ovog plana i garantiramo da se tamo neće dogoditi ništa što nije dobro za ovaj grad ili da će biti devastacije”, istaknuo je dr. Marko Ožić- Bebek, te podsjetio kako su poznati i projekti po kojima se također pljucalo, a danas na njih gledamo drugim očima. “Ispred Biokovke kad je rađena plaža, ravnatelja su skoro razapeli, makarski lukobran ista priča, isti ljudi, isti “argumenti” protiv. Ista je bila i peticija protiv uređenja groblja! Neki projekti uvijek nekome smetaju. Najgore kada se u to uključe političke ambicije, osobni interesi pojedinaca povezani s političkim strujama koje podržavaju te ambicije. Ovo je trebalo raditi još prije 10 godina. Dakle, u izradi se omogućava smanjenje obuhvata s 19 na 17 hektara i neće biti sve izgrađeno već travnjaci, staze, klupe, tribina, atletska staza”.

Vijećnica Gordana Muhtić je naglašavala da se ignorira više od 4700 potpisa građana. “U prijedlogu koji smo vidjeli na prošloj sjednici nije bilo kako ste rekli danas. Koliko terena se zaista planira?

Gradonačelnik Jure Brkan je naglasio kako će na cijelom prostoru biti izgrađeno tek 5-6 hektara. Mi sada ispitujemo hoće li tako moći. Ništa nije sporno, to je zadano. S ovim izmjenama idemo u zaštitu pomorskog dobra, a vi sada spočitavate bit će ovo, bit će ono. Imamo ispred zgrade 30- tak ljudi kojima je isključivo osobni interes po srijedi. Gradu su u interesu razvoj za koji je nužno uređenje sportskih terena.

Marko Raos: “Izgradnja se planira samo na 4, 5 hektara”

Marko Raos: “Ukupna izgradnja u zoni Platno planirana je na 4,5 hektara. Bit će zelena oaza. Ne radi se o ničemu drugom, već o četiri nogometna igrališta. To što spominju moje ime, ime premijera Plenkovića, ja nemam ništa s tim. Radim u Bluesun, radio sam u puno hotela i iza mene je ostalo puno posla. Bio sam tu da pomognem da Makarska dobije ono što treba svim hotelima. Makarska otvara hotele, nažalost tek za Uskrs jer nema ništa u ponudi. Izmišlja se i govori kako namjeravamo graditi 22 igrališta. Što se tiče žičare, bila su i ranije tri prijedloga; iznad Konzuma, Zagon i Platno koje je što se tiče prometa najpovoljnija varijanta . Najbitnije u cijeloj priči je da Makarska mora ići naprijed. Ovo je odluka o izradi, a ne odluka o usvajanju i sve će biti transparentno predstavljeno javnosti”.

Siniša Srzić: “Ništa kontra sportsko- rekreativnih zona na Platnu, ali ne polazište žičare”

Siniša Srzić: “Gradu Makarskoj nedostaje kvalitetnih sportsko- rekreativnih sadržaja. Nisam protiv razvoja, ali danas postoje rješenja s betonom koji se neće vidjeti. Jesam za sportske terene i sportske sadržaje, ali nisam za polazište žičare s Platna”.

Hloverka Novak Srzić: “Svaki pokušaj da nam se pripisuje kako smo protiv prirodnih ljepota i da devastiramo okoliš je podmetanje”

Hloverka Novak Srzić: “Mislim da će svi složiti Makarskoj trebaju sportsko- rekreativni tereni i da plan uređenja na Platnu ničim neće ugroziti Osejavu. Pridružujem se civilnim udrugama koje žele kompletnu zaštitu Osejave protiv i koji su protiv svake devastacije. Međutim, pitanje i ja bih potpisala aktualnu peticiju da nisam bila informirana. Jer je u peticiji pitanje je da li ste za zaštitu Osejave protiv devastacije, a ne jeste li za uređenje sportsko- rekreacijske zone na Platnu. Ja također smatram da polazište žičare za Zagon i zato što je prije moguće na međunarodne natječaje. Podržati ovaj plan uređenja Platna znači podrška razvoju turizma. Ja želim pomoći razvoju grada Makarske. Ali ovo je nemoguća atmosfera. Osejava je naša i neće je nitko dirati, tamo ćemo se zajedno kupati. Premda se taj Nugal mogao ranije i očistiti. Svaki pokušaj da nam netko pripisuje da smo protiv prirodnih ljepota je isključivo podmetanje. Mi smo za razvoj, za turizam od kojeg živomo i za zaštitu prirode. Neprihvatljiva je ovo atmosfera, ovdje nema dijaloga ovdje se laže, huška- ovakav govor je neprihvatljiv u javnom prostoru.”

Miro Mucić je podsjetio kako je Platno nastalo zapravo devastacijom prostora, odnosno nasipanjem zemlje i šuta pri izgradnji naselja Dugiš.

Na opasku kako nije transparentno predstavljen prijedlog uređenja Platna, Marko Ožić- Bebek je odbacio podsjetivši: – Petnest godina stoji u Planu sportsko-rekreacijska zona i prema tome ne može biti netransparentno. Baš se pitam koliko bi građana potpisalo peticiju da je bilo referendumsko pitanje jeste li za da se rade sportski tereni na predjelu Platno!?

Janja Glučina /Ivor