Psihijatrica Silvana Krnić na predavanju u Savjetovalištu “Lanterna” upozorava: Depresija zahvaća svakog petog adolescenta do 18 godine života

Porast depresivnosti u mladih bio je povod da Savjetovalište ‘Lanterna’ rasvijetli temu psihičkog zdravlja i ugosti, dr. med. spec. psihijatrije u KBC-u Split.

Kako je istaknula Sanja Puharić, predsjednica Lanterne, predavanje “Pomozimo im pronaći izlaz (Mladi i depresija)” je način da Savjetovalište pomogne svima koji su u kontaktu s mladima, prvenstveno njihovi nastavnici na vrijeme uoče signale koji upozoravaju da se s adolescentima događaju promjene i kako im pomoći.

Dr. Silvana Krnić, psihijatrica bogatog stručnog iskustva naglasila je kako depresija zahvaća čak dvadeset posto adolescenata, a dva puta je veća kod djevojaka nego mladića, i najčešće se javlja od 14. do 18. godine života. – Veliki je problem je i to što kad se javi do 18 godine života postoji velika vjerojatnost da će se ta osoba s ovom psihičkom bolešću nositi cijeli život. Za njezino pojavljivanje činioci su razni, od genetskog i biološkog faktora, socijalne slike, krimgena, društvenog okruženja. U kojoj će mjeri depresija zahvatiti pojedinca, a što se ogleda kroz gubitak interesa i zadovoljstva, promjenu ponašanja, povlačenje u sebe, osjećaj bespomoćnosti, zavisi o zaštitnim faktorima. Što je osoba inteligentnija i racionalnija, socijalno zrelija, spremna na prilagodbe i ima smisla za humor, manje će biti sklona depresiji – naglasila je dr. Krnić. Upozorila je okupljene prosvjetne djelatnike, roditelje i članove Lanterne, da ako depresivni simptomi traju dva tjedna to je znak za alarm i traženje pomoći za izlazak iz takvog psihičkog stanja. Bez lijekova se to ne može postići, a njihovo djelovanje je vidljivo nakon trećeg tjedna. Podcrtala je da se najčešće javlja kada mladi imaju problem u obitelji, stradaju im prijatelji, promjene životnu sredinu, ili je u pitanju genetika.

- Na nama je koji radimo s mladima da se potrudimo shvatiti ponašanje koje izlazi iz okvira normalnog, o tome upozorimo roditelje, ali i sami zauzmemo stav da im pomognemo u normalizaciji života – poručila je dr. Silvana Krnić, inače dugogodišnja, redovita gošća Savjetovališta “Lanterna”.

J.Morović/IvoR