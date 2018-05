Teo Strunje uoči polufinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske: Novo vrijeme Apfel ide u Zagreb po pobjedu

Futsal Dinamo – Novo vrijeme Apfel

Nakon što je Novo vrijeme Apfel u četvrtfinalu doigravanja za futsal prvaka Hrvatske bilo bolje od Squarea i s dvije pobjede na domaćem terenu izborilo polufinale momčad Tea Strunje, intezivno se priprema za subotnji nastup protiv Futsal Dinama u Zagrebu. Polufinalna serija igra se na dvije pobjede, a u eventualno trećoj utakmici prednost domaćeg terena bila bi na strani „modrih“.

- Napokon smo se kompletirali i protiv Dubrovčana nastupili u kompletnom sastavu kaže mladi i ambiciozni trener Makarana Strunje. -Te utakmice iako su bile fizički i psihički jako zahtjevne pokazale su da smo uhvatili pravi ritam te se napunili samopouzdanjem. Nemamo što skrivati, i kaže, u subotu u Zagreb idemo na pobjedu. Naš cilj je finale i jasno je da gore moramo dobiti jednu utakmicu, a kad je već tako onda je bolje da to bude prva. Iako je momčad Futsal Dinama dugo na okupu i izuzetno uigrana nedostatak im može biti to što više od tri tjedna nisu igrali utakmice. Vodi ih vrhunski trener Mićo Martić, a naš glavni zadatak je zaustaviti osovinu Matošević-Kanjuh-Grbeša. I mi i oni igrat ćemo presing od početka utakmice, a tko bude imao manje pogrešaka bliži je pobjedi. Polufinalni dvoboj igrat će se u Kutiji šibica, podloga će više odgovarati domaćim igračima koji su na nju navikli. Gušt će biti igrati pred punim tribinama gdje nas čeka neizvjesna utakmica, a nadam se da će moji igrači prikazati kvalitetnu igru jer samo tako možemo proći dalje - za kraj će Teo Strunje. Za očekivati je da će i gosti imati podršku svojih navijača, u prvom redu to će biti studenti iz Makarske koji se školuju u Zagrebu. Makarani su pred završnim korakom kojim bi se igralo dalmatinsko finale futsal prvenstva Hrvatske, iako su domaći blagi favoriti gosti se nadaju da još jednom neće putovati u Zagreb.

J. Kovačević/IvoR