Odluka o izvođenju građevinskih radova: Zabrana od 25. svibnja do 15. rujna

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, koju su vijećnici Makarske usvojili 16. svibnja, građevinski radovi na području grada neće se moći izvoditi od 25. svibnja do 15. rujna. Do sada je to bilo od 1. svibnja do 30. rujna.

Donošenjem ovih izmjena Odluka je usklađena sa zakonom, a i građevinskim poduzetnicima će olakšati zbog skraćenja razdoblja zabrane radova. Veliki broj građevinskih poduzetnika predložio je skraćenje razdoblja zabrane izvođenja radova pozivajući se na odluke drugih priobalnih gradova kao što su Dubrovnik, Split, Trogir, Šibenik i Zadar u kojima je to razdoblje propisano na kraći rok. Rasprava vijećnika koja je prethodila donošenju odluke još jedanput je pokazala da je teško naći kompromis kako bi se udovoljilo i građevinarima za njihovo pravo na rad bez zabrana, a istovremeno i potrebama turizma jer još uvijek je mir ove destinacije naš veliki adut.

J.Glučina/arhiva MP