Prva utakmica polufinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske: Makarani u Zagrebu izgubili 1:3, uzvrat idućeg tjedna

U prvom dvoboju polufinala doigravanja koje je odigrano u popularnoj „ Kutiji šibica“ Futsal Dinamo je slavio protiv momčadi Novo vrijeme Apfel rezultatom 3:1 te tako došao na korak do finala. Domaći su poveli u 9. minuti utakmice, Grbeša je bio asistent a Penava strijelac. Minutu iza toga ponovo se trese mreža gostiju, nakon udarca iz kuta Prgomet je zabio za 2:0. Rezultat se nije mjenjao sve do završnice poluvremena, . Igrala se zadnja minuta kada je dosuđen prekršaj Lucasa na Penavi, trener gostiju burno je reagirao i suci su ga poslali na tribine. Grbeša iz kaznenog udarca sa 10. metara puca iznad grede Baškovića. Kazna je stigla na samom isteku vremena, na dodavanje Osredkara Vuković posprema loptu u mrežu Škorića. U nastavku se rezultat nije mjenjao do 37. minute, Capar je tada ubacio iz kornera a Kanjuh prizemnim udarcem savladao nesigurnog Baškovića. U finišu su gosti pokušali sa golmanom-igračem no bez uspjeha. Modri su pobjedom došli blizu finalnog susreta uoči uzvratne utakmice koja će se odigrati slijedećeg tjedna u Makarskoj.

Jakov Kovačević