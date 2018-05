Zaklada “ Kajo Dadić” i Grad Makarska: Edukacija “Organiziranje zajednice” na putu jačanja civilnog društva

U sklopu programa “Aktivni u zajednici”, u okviru programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, u organizaciji Zaklade ”Kajo Dadić’, a partner u provedbi projekta je i Grad Makarska, upriličena je edukacija “Organiziranje zajednice”.U gradskoj vijećnici Grada Makarske 21. svibnja, edukaciju namijenjenu udrugama vodila je, trenerica i vanjska suradnica Zaklade “Kajo Dadić”.

“Cilj je omogućiti osobama da steknu vještine koje jedan dobar organizator zajednice treba imati te da se upoznaju s pojmom organiziranja zajednice. Cilj jedne ovakve radionice jeste da omogući građanima kako bi shvatili da rješavanje problema zajednice mogu omogućiti kroz vlastito uključivanje korištenjem maksimum resursa,bilo ljudi ili financijskih sredstava ili nekih drugih resursa. U većini slučajeva građani moraju ojačati društveni kapital pojedinih zajednica, povezivati se i usmjeriti na rješavanje njezinih problema. Ova radionica upravo ima za cilj potaknuti i motivirati građane jer često nema podrške šireg kruga zajednice i ljudi koji imaju volju nešto raditi za zajednicu jer su nemotivirani. Pokušat ćemo im predstaviti da to nije neuobičajno i kako postoji i u puno razvijenijim zemljama. Ali, puno ovisi baš o nama koji imamo tu crtu građanskoga aktivizma da ne kriveći, nenamjerno druge, motiviramo ih da nam priđu s djelotvornijim pristupom”, istaknula je trenerica Janjić. Na radionici je naglašeno je kako mobilizirati ostale resurse koji će omogućiti zajednici da to ostvari. Što je to što treba ostvariti ili riješiti, definirat će sama zajednica.

Edukacija je okupila tek manji broj sudionika, ali onih koji su uistinu aktivni u području djelovanja civilnog društva. Na radionici održanoj u makarskoj vijećnici bili su: predstavnica Udruge Sunce Olivija Prodan Ravlić, Ivona Vučić ispred Savjetovališta Lanterna, ispred Zajednice sportskih udrga Danijela Vujičić, Ruke za bolju Makarsku- Petar Kelvišer, Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica JU Makarske razvojne agencije MARA, ispred Grada Makarske koji je partner u projektu iz Odjela za društvene djelatnosti Marina Andačić Krivić, savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i šport, i Tamara Batinić, viša stručna suradnica iz Odsjeka za projekte i razvoj.

-Makarska je jedan od 15 gradova u kojima se realizira ovaj projekt. Što se tiče odaziva na radionicama, vjerojatno će na drugoj radionici koja će se odnositi na edukaciju o financiranju biti veći odaziv. Važno je da oni ljudi koji su spremni biti organizatori zajednice sudjeluju u detektiranju i izlistavanju onoga što će zajednica ocijeniti kao prioritet – istaknula je Rada Mužinić, ravnateljica Zaklade.

J.Glučina/IvoR